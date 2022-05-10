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反墮胎組織總部遭縱火 拜登譴責暴力 籲和平抗爭

編譯洪毅／綜合9日電
白宮呼籲和平表達意見，譴責攻擊墮胎辦公室的行為。圖為婦女在紐約示威。(路透)
白宮呼籲和平表達意見，譴責攻擊墮胎辦公室的行為。圖為婦女在紐約示威。(路透)

位於威斯康辛州麥迪遜(Madison)的反墮胎組織總部8日遭到縱火，引發政壇譴責；拜登總統亦表示，任何抗爭都不應衍生成暴力、破壞、恐嚇等事件，並強調聯邦最高法院大法官人身安全的重要性。

8日上午6時，位於麥迪遜的反墮胎組織「威斯康辛家庭行動」(Wisconsin Family Action)總部遭到縱火；麥迪遜警長巴恩斯(Shon Barnes)9日表示，縱火現場發現一瓶未引燃的汽油彈，至於是否是另外一瓶汽油彈引發火勢，仍在調查中。

火勢很快就被撲滅；巴恩斯還說，這起縱火事件沒有造成任何人員傷亡，「但如果當時有人在那間辦公室內，那可能就不會是這樣了。」

全案仍在調查中，不過外界懷疑，此事可能與最高法院的文件外流，指大法官們可能將推翻認可全國性墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)有關，因為反對推翻判例的群眾已開始在支持推翻判例的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，以及首席大法官羅伯茲(John Roberts)家門外抗議。

此外，科羅拉多州也有兩座持反墮胎立場的天主教堂遭到破壞攻擊；而抗議群眾則在9日繼續前往大法官艾里托(Samuel Alito)家門外抗議；外流的法院文件就是由艾里托所撰寫。

一名白宮官員向國會山莊報(The Hill)表示，拜登「強烈譴責」這次的攻擊、暴力事件，拜登表示，民眾無疑地擁有表達任何意見、觀點的基本憲法權利，但是「表意必須和平進行，不應有暴力、破壞，或意圖恐嚇脅迫等情事。」

白宮官員還說，白宮支持最高法院大法官，尤其強調在抗爭之下，他們的人身安全的重要性；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也曾表示：「法官在我們的社會中扮演極重要的角色，他們一定得在沒有人身安全之憂的情況下履行職務。」

最高法院要到6月底，才會就羅訴韋德案是否應該遭到推翻做出正式判決；也因此，抗議活動可能還會持續數周之久。

大法官 白宮 墮胎

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