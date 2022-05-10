追究責任？報導自由？洩密案「洩」出新聞保護灰色地帶

最高法院裁決意見書外洩，紐約時報探討，究竟洩密與新聞自由的分際何在。(美聯社)

政府機密應該受到如何保護，新聞記者又可如何取得機密文件，美國法律規範並不一致。美國憲法第一修正案通常保護見諸媒體的曝光消息，但對於洩密者卻沒有保護。

1971年，美國爆發史上最嚴重的洩密案之一。有關美國參加越戰決策機密的「五角大廈 文件」(Pentagon Papers)，被人洩露給紐約時報等媒體，洩露消息的軍事分析學者艾茲柏格(Daniel Ellsberg)被聯邦大陪審團以竊盜罪起訴。最高法院後來以6票對3票裁定，尼克森總統企圖阻止媒體報導「五角大廈文件」的手段，違反憲法第一修正案保障的新聞自由。

最高法院如今面臨相隔半個多世紀另一起最嚴重的政府文件外洩，但這次洩密文件是從最高法院流出。墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭推翻的主要意見書草稿上周在Politico新聞網站曝光。

最高法院裁決意見書草稿外洩應該如何調查、報導消息的Politico網站記者是否面臨犯罪調查，美國法律都沒有明確規範。與「五角大廈文件」不同的是，洩露政府機密文件構成犯罪，但Politico新聞網站報導的主要意見書草稿並非機密文件。

紐時分析，草稿洩密者雖然違反最高法院保密守則，但最後懲罰下場大概只有工作不保而已。

法律專家指出，由於這次洩密案事態重大，加上聯邦檢察官近年來經常針對引發軒然大波的洩密者及新聞記者展開調查，因此草稿洩密者最後也可能面臨犯罪調查。Politico新聞網站報導意見書草稿內容雖然沒有觸犯任何法律，但如果接下來有大陪審團考慮起訴洩密者，Politico網站記者還是可能面臨政府施壓，要求吐露消息來源的身分。

洛杉磯加大 (UCLA)法學院憲法第一修正案專家佛洛赫(Eugene Volokh)說：「我認為目前可以清楚看到的是，至少已經有足夠基礎，可以成立大陪審團展開調查。」

佛洛赫說：「有趣的問題則在於，如果要對媒體記者發出傳票 ，究竟要做到什麼樣的程度。」他說，在這起案件的情況下，對記者發布傳票將是合乎憲法的。