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憂本土公民遭排擠 反移民成期中選舉焦點

編譯陳韻涵／綜合9日電
圖為選民在投票站圈選候選人。(Getty Images)
圖為選民在投票站圈選候選人。(Getty Images)

美聯社民調顯示，越來多成年人擔憂新移民利用選舉，剝奪本土公民的政治經濟利益和影響力；陰謀論「大排擠」(great replacement)逐漸被接受且在剛落幕的法國大選中盛行，即便是美國的期中選舉，反移民仍是熱門議題。

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center)調查顯示，反移民論述仍為期中選舉焦點，約33%成年人認為，移民致力透過選舉剝削本土公民的權益，以及政治、經濟和文化影響力，共和黨受訪者(36%)比民主黨人(27%)更害怕因移民失去影響力。

民調觀點反映社群媒體、有線電視及保守派評論員的反移民情緒，反移民的極端論述呼應存在歐美國家數十年的「大排擠」陰謀論，講述白人本土公民最終會被非白人移民超越，抹滅本土文化及價值。

這個一度被視為禁忌的話題在今年法國大選中，成為保守派候選人的箴言，但保守派以落敗收場。

圖為選民頭戴「拯救美國」的帽子。(Getty Images)
圖為選民頭戴「拯救美國」的帽子。(Getty Images)

80歲的莎莉‧甘茲(Sally Gansz)說：「我深信民主黨想讓非法移民入境，並馬上給予投票權。」

事實上，只有美國公民能在州和聯邦選舉中投票，移民要先取得永久居留權，再等至少五年才能提出公民申請。

身為共和黨白人，甘茲一輩子住在科羅拉多州特立尼達(Trinidad)，當地8300居民中有半數西語裔，大多數根源於數世紀前的西班牙拓荒者。

甘茲自述每天看保守派的「福斯新聞」(Fox News)及卡爾森(Tucker Carlson)主持、鼓吹反移民論述的政論節目。

圖為曼哈頓一家商店的徵人啟事。(Getty Images)
圖為曼哈頓一家商店的徵人啟事。(Getty Images)

卡爾森去年說：「改變人口結構是民主黨政黨報復的主軸，為勝選和維持權力，民主黨計畫改變國家人口組成。」

然而，並非所有人都認同卡爾森的觀點，約66%的選民認為人口多元讓美國更強，更多人支持給予自幼被非法帶來美國的幼童合法公民權。

今年爭取連任的共和黨人士形容非法移民從美墨邊境「入侵」，爭相到前總統川普興築的美墨邊牆旁拍照，爭取選民支持。

力拚連任的民主黨參議員也回應共和黨議員的號召，呼籲聯邦政府暫緩解除考量新冠肺炎疫情而遣返移民的美國法典第42卷(Title 42)，以免吸引更多非法移民湧入。

民調顯示，「排外」的意識逐漸在美國抬頭，越來越多成年人擔心移民的政治和經濟影響力...
民調顯示，「排外」的意識逐漸在美國抬頭，越來越多成年人擔心移民的政治和經濟影響力，也擔心移民搶走工作。圖為投票站提供的選民貼紙。(Getty Images)

非法移民 民主黨 共和黨

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