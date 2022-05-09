支持？反對？墮胎觀點 民調：始終矛盾

墮胎權之爭又上檯面，華府最高法院前天天有人舉牌示威。(美聯社)

保障全美婦女墮胎 權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)可能即將被最高法院推翻，國內正反兩方近來為墮胎議題吵得沸沸揚揚，民眾對於墮胎的看法究竟為何？民調 人員指出，人們公開談論墮胎時經常提出矛盾的觀點。

一直以來的民調結果都表明大多數國人支持「羅訴韋德案」，華盛頓郵報╱ABC新聞(Washington Post/ABC News)一項最新民調顯示支持保留「羅訴韋德案」的比率幾乎是支持推翻的兩倍。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation) 2019年一項調查發現，當能夠偵測到胎兒心跳時，差距不大的多數群體支持禁止墮胎，但一旦發現有心跳就要禁止墮胎，而這代表在懷孕約六周時就禁止墮胎，這一多數群體則就反對禁止墮胎。

比起將墮胎議題視為醫學 議題看待，許多人認為墮胎與權力及控制的關聯更大，社會學家崔希雅．布魯斯(Tricia Bruce)2020年針對國人對墮胎態度進行全國調查，她表示正反方皆有人以控制的角度來看待此議題，例如：「我們不應該扮演上帝，這不是人類的工作」、「人們不應該告訴陌生人是否繼續保住胎兒，由我自己做決定。」

民調人員表示許多人對墮胎議題缺乏深入的認識，公眾意見研究員特雷莎．溫德姆(Tresa Undem)說：「在這個禮拜以前，他們根本不曉得有一項最高法院案例在挑戰墮胎權。」

布魯斯談到她的團隊在訪問調查時，許多人起初因為害怕被評判而猶豫是否要分享自己的看法，當她問起聽到「墮胎」一詞時會聯想到什麼，沒有人談到政治，很多人反而聯想到身邊曾發生的墮胎經歷，或想到生育、流產、甚至是育兒的故事。

溫德姆透露在她的調查中，許多受訪者對墮胎的人表達同情，67%的育齡婦女說可以設想墮胎對他們來說可能是正確的決定，差不多比例的受訪者認為對於墮胎應該少一點羞恥心。

布魯斯說：「這並不代表美國人對墮胎議題一無所知」，但願意敞開心扉談論的人相對較少，關於墮胎及懷孕也有許多負面看法，加上令人擔憂的政治氣候，種種因素都讓全美人民猶豫加入討論，導致民調工作執行不易。