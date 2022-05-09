遭縱火恐嚇 威州反墮胎組織總部：不會退縮

威斯康辛州麥迪遜市的反墮胎「威斯康辛家庭行動」總部辦公室遭到人縱火攻擊。(美聯社)

威斯康辛州 反墮胎 組織「威斯康辛家庭行動」(Wisconsin Family Action)位於麥迪遜市(Madison)的總部8日遭不明墮胎維權人士蓄意縱火 ，該不明縱火人士甚至在總部外牆上寫下「如果墮胎不安全，你們也一樣(不安全)」的字眼；聯邦官員及當地消防官員正在調查火警詳情，目前只知無人員在此次縱火事件傷亡。

威斯康辛州麥迪遜市的反墮胎「威斯康辛家庭行動」總部辦公室遭人留下「如果墮胎不安全，你們也不安全」的恐嚇文字。(美聯社)

自從聯邦最高法院有意推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的判決草稿外洩後，立即引起軒然大波，威斯康辛州的縱火事件是其中一起較為激進的暴力事件；麥迪遜市警局局長巴恩斯(Shon Barnes)說：「推斷可能是支持墮胎權利的個人或組織針對反墮胎團體的行為，所幸沒有人員受傷，目前尚在統計災損。」

威斯康辛家庭行動主席茱莉安．艾普林(Julaine Appling)表示，這起縱火案件凸顯了墮胎維權人士對生命的蔑視；艾普林說：「這起事件凸顯了支持墮胎的人如何蔑視我們這些支持生命組織的主張；調查人員在現場發現了燃燒彈的殘骸，如果當時有人在上班後果不堪設想，這起縱火對我們辦公室所有同仁都是直接的威脅。」

艾普林進一步指出，她與所有同仁都不會因此被恐嚇，會繼續宣揚反墮胎理念；她說：「我們會盡快修好我們的辦公室，並更努力勤跑基層，我們不會退縮。」

縱火事件引起兩黨同聲譴責，民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)在推特上表示：「譴責一切形式的暴力與仇恨，不能對觀點不同的人施加傷害；暴力不是前進的道路，傷害也永遠不是解決問題的方法」；該州共和黨籍聯邦參議員強生(Ron Johnson)更直言：「我們不能容忍任何暴力行為，此次的襲擊事件令人憎惡，應受所有人譴責。」

支持婦女墮胎權人士7日在大法官卡瓦諾的馬里蘭州住家外示威施壓。保守派卡瓦諾被視為有可能改變主意，支持保障婦女墮胎權。(路透)

除令人震驚的縱火案件外，也有支持墮胎的團體8日到保守派大法官羅伯茲(John Roberts)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的住宅示威抗議表達訴求；抗議者手持「你沒子宮就別廢話」的標語，抗議大法官可能剝奪女性的身體自主權；抗議者伍頓．霍威(Wooten Holway)說：「如果你剝奪我的權利，我就會暴動。」