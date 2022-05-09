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參院5.11表決合法墮胎權法案 舒默：參議員都須表態

編譯陳韻涵╱綜合8日電
參院民主黨領袖舒默8日表示，將在參院表決保障全國婦女有墮胎權的法案。但一般認為民主黨沒有足夠通過的票數。(美聯社)
參院民主黨領袖舒默8日表示，將在參院表決保障全國婦女有墮胎權的法案。但一般認為民主黨沒有足夠通過的票數。(美聯社)

國會參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)8日表示，參院11日將表決合法墮胎權法案，回應最高法院洩漏意見書對1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的看法；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)8日則表示，「羅訴韋德案」今夏若被推翻，「可能」造成全美禁墮胎；加州州長紐森(Gavin Newsom)批評民主黨未能奮力對抗最高法院意圖禁止墮胎，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)駁斥，凸顯民主黨內鬨。

舒默在紐約一場州領袖會議上說：「每位國民都會看到每位參議員的立場為何，不能再逃避，共和黨試圖躲避。」

保障婦女選擇權 9日將提案

舒默表示，9日將提案，號召100席參議員11日投票。

舒默形容，最高法院對於墮胎權的意見外洩後，大多數國民希望保留墮胎權和女性照護權益，「這些選擇不該只由右翼司法與政治人物決定，這是女性權利」。舒默形容，「投票不僅具象徵意義，還是保障女性選擇權的急迫與真切行動」。

麥康諾接受「今日美國」(USA Today)訪問時，被問到全國墮胎禁令是否「值得辯論」時說：「若草稿內容變成最終定案，州與聯邦的立法部門肯定有可能跟進。」

影響選舉？麥康諾謹慎

最高院有可能推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」，參院共和黨領袖麥康諾8日表示，如...
最高院有可能推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」，參院共和黨領袖麥康諾8日表示，如果最高院真的推翻，國會有責任可能會立法跟進。(美聯社)

麥康諾對於共和黨是否會支持參院通過禁墮胎的議題相當謹慎，唯恐影響期中選舉的贏面。

多數共和黨議員譴責最高法院外洩意見書草稿一事，呼籲調查罪魁禍首。

麥康諾表示，共和黨對於反墮胎的立場明確，「若最高法院作出最後決定，我預期每個人會更加肯定，但我不認為共和黨參議員對此議題的立場是秘密。」

民主黨參院競選委員會引述麥康諾受訪內容表示，「麥康諾證實選民長久知情的事情，共和黨將利用每項工具，從法院到眾院，讓各地墮胎變成違法，剝奪女性自主決定的權利；對選民而言，保障與擴大民主黨在參院多數優勢的代價更高。」

紐森開砲 波洛西駁斥

紐森日前表示，民主黨議員未能在墮胎權議題上針對共和黨發動攻勢，批評「民主黨到底那裡去了？ 左派有計畫有組織在推翻墮胎權。」；對此，波洛西8日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說，「我想不透怎麼會有人這麼說，除非他們沒有留意到民主黨最近在對抗的事。」

她說：「事實是，我們一直為女性選擇權奮鬥，我們一直對抗眾院共和黨，跨世代且延續數十年。」

墮胎 共和黨 民主黨

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