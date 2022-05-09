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小企業主不挺拜登了 反對約是支持2倍

編譯徐薏茹／綜合8日電

財經媒體CNBC於4月中旬針對2027位美國小型企業主進行調查，結果顯示與一年前相比，拜登政府的支持率下降，實際上反對拜登的小型企業主可能是支持方的兩倍。

過去三季小型企業對於拜登的支持度無太大變化，但這段期間特別關注政治的小型企業主不多，反而是通貨膨脹連續三季成為焦點。

本次最新調查裡，其中一項詢問目前企業面臨的最大風險為何，38%的小型企業主認為是通膨，19%指出是供應鏈中斷，回答人力短缺或新冠疫情的各占13%。

約四分之三小型企業主表示當前供應成本上升，自2021年第四季以來便一直維持此趨勢。

正面臨成本增加的受訪者中，40%表示他們不得不提高價格維持營運，另外35%表示如果成本持續上升就打算提高價格。

儘管如此，仍有24%的小型企業自行吸收成本而不提高價格；當各行各業通膨率都在不斷上漲的時刻，小型企業可能最不願意抬高價格，因為他們並沒有大企業的定價能力。

當然小型企業無法獨自對抗通膨，抑制通膨屬於聯邦準備理事會(Federal Reserve)和拜登政府的範疇，然而到目前為止，業界對於政府的應對措施並無太多正面評價。

本季僅27%小型企業主對聯準會控制通膨的能力有信心，與上一季的28%差不多；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell) 4日宣布升息兩碼(0.5個百分點)。

去年秋天通膨開始上漲後，小型企業主對拜登的支持度下降，自此之後停滯不前；拜登上任的前三季，小型企業對拜登政府的支持率平均為42%。

但過去三季拜登的支持率已經掉至30%出頭，支持拜登的小型企業比以往都還要少，其他民調結果顯示當前拜登必須處理通膨問題才不會讓支持率繼續下滑。

拜登的大眾支持率同樣在去年秋季開始下跌，當時通膨率正開始上升，民調網站The FiveThirtyEight的資料顯示2021年8月29日是拜登反對率超過支持率的轉折點。

拜登 民調 聯準會

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