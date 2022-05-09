小企業主不挺拜登了 反對約是支持2倍

財經媒體CNBC於4月中旬針對2027位美國小型企業主進行調查，結果顯示與一年前相比，拜登 政府的支持率下降，實際上反對拜登的小型企業主可能是支持方的兩倍。

過去三季小型企業對於拜登的支持度無太大變化，但這段期間特別關注政治的小型企業主不多，反而是通貨膨脹連續三季成為焦點。

本次最新調查裡，其中一項詢問目前企業面臨的最大風險為何，38%的小型企業主認為是通膨，19%指出是供應鏈中斷，回答人力短缺或新冠疫情的各占13%。

約四分之三小型企業主表示當前供應成本上升，自2021年第四季以來便一直維持此趨勢。

正面臨成本增加的受訪者中，40%表示他們不得不提高價格維持營運，另外35%表示如果成本持續上升就打算提高價格。

儘管如此，仍有24%的小型企業自行吸收成本而不提高價格；當各行各業通膨率都在不斷上漲的時刻，小型企業可能最不願意抬高價格，因為他們並沒有大企業的定價能力。

當然小型企業無法獨自對抗通膨，抑制通膨屬於聯邦準備理事會(Federal Reserve)和拜登政府的範疇，然而到目前為止，業界對於政府的應對措施並無太多正面評價。

本季僅27%小型企業主對聯準會 控制通膨的能力有信心，與上一季的28%差不多；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell) 4日宣布升息兩碼(0.5個百分點)。

去年秋天通膨開始上漲後，小型企業主對拜登的支持度下降，自此之後停滯不前；拜登上任的前三季，小型企業對拜登政府的支持率平均為42%。

但過去三季拜登的支持率已經掉至30%出頭，支持拜登的小型企業比以往都還要少，其他民調 結果顯示當前拜登必須處理通膨問題才不會讓支持率繼續下滑。

拜登的大眾支持率同樣在去年秋季開始下跌，當時通膨率正開始上升，民調網站The FiveThirtyEight的資料顯示2021年8月29日是拜登反對率超過支持率的轉折點。