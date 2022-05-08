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企業被迫加薪招人…勞工搶手→催化通膨

編譯洪毅／綜合7日電
經濟學者說，需要更多人出來工作，否則難控通膨，圖為佛州邁阿密一家商店貼出的招人告示。(Getty Images)
經濟學者說，需要更多人出來工作，否則難控通膨，圖為佛州邁阿密一家商店貼出的招人告示。(Getty Images)

就業市場熱絡是廣大勞工期盼之事，但在當前卻可能是雙面刃，因為這樣的市場已經成為40年來最嚴重通膨的催化劑，迫使聯準會出手、試圖為就業市場降溫；而若聯準會真的不得不走到大幅升息的時候，很可能將付出經濟衰退的代價。

就業市場之所以會催化通膨，是因為當企業招聘困難的時候，只能加薪搶人所致；而要讓就業市場降溫，華爾街日報(WSJ)分析報導指出，這有兩個辦法：讓企業不再需要那個多職缺，或是讓更多人進入就業市場。

不論從避免聯準會的貨幣政策更加鷹派、過度為經濟潑冷水，且其行動依然緩不濟急的角度來看，後者無疑是更理想的狀態，更是當前應極力促進之事。

今年4月的勞動力參與率為62.2%，依然較2020年2月疫情前的63.4%低1.2個百分點，代表當前全國勞動力參與人口仍較疫情前少120萬人，而且如果計入2020年初以來的勞動人口增加率，則數字恐怕將更為不好看。

截至今年3月，平均每位失業者可配得1.9個公開的就業機會，這也代表任何可能讓企業停止招聘的政策都不是一蹴可幾的事情。

雖然4月的失業率降至3.6%，與新冠疫情前的3.5%接近，但這是因為勞動力參與人口的定義是已就業及失業人口加總，而失業人口的定義是有在積極找工作而不可得者。

也就是說，儘管勞動力參與率已經比最糟糕的時候還要好得多，但是在經歷過疫苗接種，疫情威脅性降低，各種紓困福利的推行到退場後，仍有許多民眾依然不願意重新投入職場，其回流就業市場的人數並未讓經濟學界感到滿意。

隨著氣候逐漸回暖，以及紓困金及存款的耗盡，勞動力參與率上升仍是可預期之事；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)4日就表示，目前聯準會預期勞動力參與率多少會有些上升。

這代表聯準會在行使貨幣政策的時候，會觀望就業市場的態勢如何；但如果上升幅度令聯準會不甚滿意，就可能會更大幅度的升息已緩和就業市場，也讓經濟衰退作為代價的發生可能性更上層樓。

就業 聯準會 疫情

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