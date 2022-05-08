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若推翻羅訴韋德案 保守派欲取消墮胎所有例外情況

編譯郭宣含／綜合7日電
反對墮胎的人士前往保守派大法官艾里托在維吉尼亞的住家前舉牌，力挺他推翻「羅訴韋德案」的立場。(美聯社)
反對墮胎的人士前往保守派大法官艾里托在維吉尼亞的住家前舉牌，力挺他推翻「羅訴韋德案」的立場。(美聯社)

美聯社報導，全美至少22州通過了禁止懷孕15周後或更短孕期內墮胎的法案，多州的墮胎禁令並未涵蓋例外情況，例如考慮胎兒生存力、性侵或亂倫，或甚至母體健康；一旦聯邦最高法院裁決推翻1973年墮胎合法化的判例，多州的墮胎禁令也會立即生效。

先前就算是最保守的反墮胎提案，通常也會列入例外情況，但隨著墮胎議題升溫，支持和反對墮胎的專家認為，這些例外情況只是暫時的墊腳石，讓反墮胎法更容易讓人接受。

目前多州墮胎禁令屬「自動生效法」(trigger law)，一旦最高院推翻全國墮胎權，各州墮胎法就會即刻生效；最高院預計在6月底至7月初公布裁決。

阿拉巴馬和奧克拉荷馬州的墮胎法未設例外情況；阿州2019年遭聯邦法院阻攔的墮胎禁令可能在高院裁決後死灰復燃，支持墮胎禁令的共和黨人視此法為挑戰「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的工具，但也表示若「羅訴韋德案」遭推翻，可能在州法禁令中加入性侵和亂倫的例外情況。

根據支持墮胎權的「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)和美聯社，亞利桑納、佛羅里達、肯塔基、路易斯安納、密蘇里、南達科他、田納西和德州目前也有墮胎禁令或自動生效法，且未規定性侵或亂倫的例外情況。

愛達荷和猶他州雖允許性侵或亂倫的墮胎例外，但要求孕婦必須先報警，且之後要向墮胎機構證實此事；根據非營利組織「強暴、虐待與亂倫全國網路」(Rape, Abuse & Incest National Network)，僅有約三分之一的性侵受害者會報警。

德州和愛達荷州允許因「醫療緊急狀況」墮胎，但醫師保有解釋權，部分批評人士擔心，醫生可能會等到孕婦臨死才出手干涉。

阿肯色州有兩條接近全面禁止墮胎的法律，但均未將性侵和亂倫列為例外，不過若為了救婦女性命可允許墮胎。

推動婦女墮胎權的古特馬赫研究所內的研究員納許(Elizabeth Nash)表示，今年86%待審的墮胎限制法案中，僅有少數加入性侵和亂倫的例外情況，包括愛達荷、新澤西和西維吉尼亞州各一起；納許指出，雖有少數法案列出例外，但卻因諸多限制而不易採用。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)6日公布的民調，大眾對全面禁止墮胎的支持度很低，美國僅有10%成人表示應把各種情況的墮胎都視為違法，進一步調查後，僅有8%成人認為墮胎違法且不該有例外；另有27%民眾認為，多數情況的墮胎屬違法。

墮胎 性侵 高院

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