大法官湯瑪斯：不該因「受到威逼」就交出民眾喜歡結果

最高法院意見書草稿外流後，保守派大法官湯瑪斯表示，政府機構不該因「受到威逼」就交出部分民眾喜歡的結果。(美聯社)

聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的意見書草稿外流後，保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)6日表示，政府機構不該因「受到威逼」(bullied)就交出部分民眾喜歡的結果；另一方面，保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)遭同社區鄰居抗議，他家門前出現墮胎 禁令的抗議活動。

湯瑪斯在聯邦第11巡迴司法會議中發表這段言論，但並未指明「羅訴韋德案」，他向在場法官和律師多次談到過去一周發生許多「不幸事件」，並在問答過程中表示，他擔心司法機構受到的尊重漸減和法治問題。

「這對自由社會是個壞預兆。」湯瑪斯表示，司法機構「只能給你想要的結果，不然恐遭威逼」，這樣不可行。

湯瑪斯表示，他也擔心「年輕人抱持不同態度」，他們可能無法像前人那般尊重法律，「近期事件已顯示出此重大變化」。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)5日也在該會議中表示，該份意見書並非最終判決，他並宣布要對這起「十足駭人聽聞」的外洩事件展開調查。

有線電視新聞網(CNN)報導，湯瑪斯6日發言呼應他去年秋季的言論，他去年譴責外界試圖「操縱」大法官，當時他似乎同意進步派新增大法官席次以降低保守派多數的影響力，「我認為我們應該謹慎摧毀我們的機構，因為機構給出的結果不會如我們所願」。

CNN指出，湯瑪斯6日重申，大法官有義務重新審視過去判例，不該受制於「遵循先例」(stare decisis)的司法教條，大法官不願思考時就會遵循先例，但最高法院是最後一道防線，他呼籲應修正錯誤判決，並質問如果大法官「不審查案件，那要交給誰？」

華盛頓郵報(WP)報導，湯瑪斯是最少遵循前例的大法官；他在1992年「全國計畫生育協會訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)等過去多起案件中，投票支持推翻「羅訴韋德案」，之後也對該案有諸多批評。

華郵 也報導，保守派大法官卡瓦諾的名字出現在「羅訴韋德案」意見書草稿後，遭到他居住的切維蔡斯(Chevy Chase)社區民眾抗議；育有兩子的鄰居萊希．伍頓-霍爾韋(Lacie Wooten-Holway)在卡瓦諾家門前高舉支持墮胎權的標語和傳單。

有些路過民眾不支持她的作法，認為不該到別人家門前打擾，其他民眾則受到鼓舞，他們表示不會參加，但樂見有人為他們發聲。華府許多維權者經常會團結並匿名抗議墮胎禁令，伍頓-霍爾韋則相反，她在地方臉書社團公開抗議資訊，但常遭已讀不回。