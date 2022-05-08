懷疑大法官是政客…最高院洩密案再次重創民主憲政支柱

最高法院日前有關墮胎權裁定的意見草案外洩，讓民眾對司法權象徵的最高法院信心受到重創。圖為示威者在最高法院前示威時，警方嚴陣以待，防止出現暴力。(路透)

聯邦最高法院日前有關墮胎 權的意見草案外洩，重創民眾對司法權象徵的最高法院的信心，他們懷疑所謂的大法官 ，只是披著法官袍子的政客；而目前最高法院雖由首席大法官羅伯茲 領導，但他用自己的投票就能左右重大爭議案件的影響力愈來愈小；民眾對國家民主憲政的三大支柱，信任程度降到空前低點。

美聯社7日報導，美鈔上印有箴言「In God We Trust」(我們信仰上帝)，現在似乎出現新箴言「我們什麼都不能信了嗎？」從各方面檢視，美國大多數人對體制和制度缺乏信心已有多年；談到國會，兩根大拇指向下比；總統叫人嘆氣連連；民眾對大企業、工會、公立學校及有組織的宗教也不信任；的確，民眾對民主政體的功能悲觀不已。

最高法院一直是例外，三權分立政府中，獨立於民意之外的司法權傳統上較獲民眾敬重；司法不介入爭執吵嘴，愛惜羽毛，一度運作良好。

但現在最高法院準備推翻前例、不以憲法保障女性墮胎權的意見書草案提前流出，大法官們也面臨算帳，民眾認為身居司法殿堂裡的那些人，原來只是披著法官袍，出爾反爾的政客。

國會共和黨人認為，是邪惡左派的陰謀，想左右墮胎權的最後判決，才致意見草案外洩；自由派則指責右派想綁架大法官，幫自己的初選催票，但揣測滿天飛，沒人知曉是誰向Politico網站洩露該草案，目的又是什麼。

羅伯茲名列首席大法官，他已下令偵辦意見草案是怎麼洩露出去的；有線電視新聞網5日報導，羅伯茲形容此次外洩「駭人」；但他領軍的最高法院在此之前已受到挑戰，民調顯示，民眾對最高法院的認可率暴跌。

近來要求大法官要有任期制、增加大法官人數的呼聲不斷，另要設置操守典則；尤其在媒體報導大法官湯瑪斯之妻維吉妮亞居然央求前總統川普的白宮幕僚長推翻2020年總統選舉結果之後，更是如此。

雖然羅伯茲掛名首席大法官，但在川普連續任命三名保守派大法官到最高法院後，共有六位大法官為保守派，他的一票已顯得無足輕重；他雖強調最高院無異議或近乎一致通過法案，更能指引法學界及下級法院，法治也能強化，但最高法院投票中以眾欺寡，保守和自由兩派嚴重失衡的勢頭愈來愈明顯。