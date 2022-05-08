最高院恐推翻墮胎權 民主黨參院優勢不足 拜登也難擋

2020年美國有多達54%的婦女在墮胎時使用墮胎藥。估計最高法院廢掉婦女墮胎權案後，用藥物墮胎者還會增加。圖為示威者在最高法院前示威時，當眾吞下墮胎藥，並稱墮胎藥安全。(路透)

聯邦最高法院可能推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，儘管拜登 總統承諾將此案立法，保障全美婦女，民主黨 同時掌控兩院，卻無保衛墮胎 權的良方；專家獻策拜登政府可讓婦女更容易透過郵寄取得墮胎藥，或讓「醫療補助計畫」(Medicaid)負擔跨州墮胎旅行費；美國2020年有54%婦女在墮胎時使用墮胎藥，預料此數據估會再攀升。

拜登承諾將「羅訴韋德案」立法，但可能跟他競選期間到上任首年做出的諸多承諾一樣，即便他有意捍衛合法墮胎權，卻心有餘而力不足。

同時民主黨睽違十餘年首次同時掌握參、眾兩院，但民主黨在參院僅掌握微弱優勢，恐難在墮胎權法案上獲得足夠同意票。

美聯社7日報導，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)安排11日表決維護墮胎權法，但十之八九會失敗，因為共和黨會團結反對，部分民主黨人可能也不會支持。

白宮被迫重新考慮備案或其他方式，例如採取行政手段或加以監管，同時批評共和黨行動狹隘。

喬治城大學公衛專家高斯汀(Lawrence Gostin)表示：「白宮承受巨大壓力，須採取更有力行動與大力發聲。」他表示，拜登須堅守「能夠得勝的戰場」，專注於容易取得的成就。

其中一個辦法就是讓墮胎藥物更容易靠郵寄取得，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已取消須本人親自取藥的要求。

根據支持墮胎權研究機構「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)，美國2020年至少54%婦女在墮胎時，是使用墮胎藥終止孕期；聯邦政府去年底放寬墮胎藥限制後，現在此一數字可能更高。

婦女須間隔兩天分別服用墮胎藥物美服培酮(mifepristone)和米索前列醇(misoprostol)，在全美多地僅須遠程醫療訪視便可在藥局取得這兩種藥物，價格約250元至300元。

這兩種藥物價格比手術便宜、較不具侵入性，而且可配合個人時間；在孕期前十周使用，可安全終止99.6%的孕期，出現併發症的機率也低。過去兩年墮胎藥限制多次調整，直到2021年12月底，聯邦政府才允許可透過遠程醫療訪視和郵寄取得墮胎藥。

司法部去年也曾就墮胎服務提告德州政府，盼阻止德州立法禁止多數情況下的墮胎。

高斯汀表示，另一項作法就是允許醫療補助計畫負擔婦女跨州墮胎的旅行費用，但這可能違反「海德修正案」(Hyde Amendment)，其禁止聯邦政府資助墮胎，因此這項作法用語須謹慎。例如可以說，醫療補助計畫會資助授權醫療的旅行費，但前提是該療方在病患居住處違法，只要不提到墮胎即可。

高斯汀表示，聯邦政府得積極捍衛這些作法，以免遭逢保守派和共和黨抨擊與提告。