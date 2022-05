爆料新書錄音檔曝光 葛理漢拍川普馬屁 被指像小丑

爆料新書「這過不了關:川普、拜登及美國未來之爭」的作者、兩位紐約時報記者公布錄音檔,稱聯邦參議員葛理漢露骨拍前總統川普馬屁,像「跳樑小丑」。(Getty Images)

合寫前總統川普 爆料新書的紐約時報記者馬丁(Jonathan Martin)和勃恩斯(Alexander Burns)5日受訪時,公布一段川普接受新書訪問時的錄音檔;勃恩斯說,共和黨籍南卡羅來納州 聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)極盡能事對川普拍馬屁,活像個「跳樑小丑」。

馬丁和勃恩斯的新書「這過不了關:川普、拜登及美國未來之爭」(This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America's Future)已在3日出版,兩人5日接受脫口秀節目「每日秀」(The Daily Show)主持人諾亞(Trevor Noah)專訪時公布錄音檔。

2021年1月6日發生國會暴動之後,葛理漢曾經發表聲明,譴責川普煽動群眾使用暴力。

勃恩斯5日晚間在「每日秀」節目中說,從葛理漢實際言行看來,曾經對川普發表的譴責聲明,「有效期限非常短暫」。

為了撰寫新書,馬丁與勃恩斯曾赴佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)專訪川普。川普接受訪問時,接聽了葛理漢打來的一通電話。川普按下擴音鍵,讓在場人士都能聽到葛理漢的聲音。

根據錄音檔內容,川普透過電話,要求葛理漢對馬丁與勃恩斯講講他的的高爾夫球技究竟如何。葛理漢回答時則對川普的球技讚不絕口,還說曾經接受過川普親自指導球技。

勃恩斯對諾亞說:「親耳聽到這些一來一往的現場對話,感覺他活像跳樑小丑(dancing monkey),真的非常誇張。」