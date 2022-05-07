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川普背書就勝出？共和黨造王者地位待檢驗

編譯潘勛／綜合6日電
前總統川普幫奧茲站台。(路透)
前總統川普幫奧茲站台。(路透)

前總統川普6日前往賓州格林斯堡，為爭取共和黨提名，競選聯邦參議員的電視名嘴、「奧茲醫生秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)站台。川普近日上電視節目表示，他「無與倫比」的背書支持，對共和黨想在11月期中選舉獲勝至關重要，假如黨的候選人的見解與他不同，又不矯正路線，只怕會嘗到敗選滋味。

商業內幕(Business Insider)6日報導，川普上基督教聯播網「700俱樂部」節目，接受主持人布洛迪(David Brody)訪問；布洛迪請教川普對接下來選舉結果的看法，還有他支持的候選人本周稍早在黨內初選獲勝，特別是俄亥俄州聯邦參議員候選人萬斯(JD Vance)，他「多看重」這些事態發展。

川普背書幾位共和黨認為當選機率岌岌可危的候選人，包括萬斯及電視名人奧茲；奧茲目前角逐共和黨賓州聯邦參議員提名，人氣比同黨其他候選人小幅領先三個百分點。

華盛頓郵報報導，川普支持的43名候選人，有42人在黨內初選已經勝出。

川普對布洛迪講，「我的紀錄無與倫比，我的背書更是他人望塵莫及；沒人能創下這種紀錄，我支持而勝出的成績幾乎完美」。

布洛迪問道，「那些陣線、看法跟你不同的共和黨人是否該畏懼你？」

川普答道，「嗯，應該是吧，假如他們想勝選的話。因為我若背書他們，他們就勝，我若不支持，他們就輸。我說，狀況幾乎百分之百如此」。

但這一波狂勝似乎與川普關係沒那麼大；他背書的候選人競選地區政黨屬性本就存在。

川普支持的其他候選人，包括喬治亞的州長候選人普度(David Perdue)，選情並沒那麼吃得開；某些民調指出，普度落後現任州長坎普(Brian Kemp)達26個百分點。在愛達荷州，川普支持的珍妮絲‧麥基京(Janice McGeachin)落後現任州長利托(Brad Little)40個百分點。角逐賓州參議員共和黨提名的帕尼爾(Sean Parnell)更因傳出家暴而退選。

華郵記者布雷克(Aaron Blake)指出，川普背書的候選人，絕大多數不管怎樣都會勝選；另外，他支持的人在選區都是現任民代。

Ballotpedia網站指出，川普離開白宮以來宣布支持160名候選人，大多數人黨內初選還沒進行；若他們都獲勝，就可以確立川普是共和黨造王者的地位。

川普對布洛迪表示，「我知道基本盤在哪兒，我愛他們，他們也愛我」。

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