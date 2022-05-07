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法官裁定喬州眾議員格林 有資格競選連任

記者張聲肇／綜合報導
喬治亞州行政法法官6日裁定 ，曾極力主張推翻2020年總統大選結果的喬州國會眾議員格林(圖)有資格競選連任，州務卿拉芬斯伯格已接受裁定。(美聯社)
喬治亞州行政法法官6日裁定 ，曾極力主張推翻2020年總統大選結果的喬州國會眾議員格林(圖)有資格競選連任，州務卿拉芬斯伯格已接受裁定。(美聯社)

喬治亞州行政法法官波德若(Charles Beaudrot)6日裁定 ，喬州共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)有資格競選連任，州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)已接受裁定，這名被訴有叛亂嫌疑的激進右派眾議員註定會尋求連任。

格林是川普力挺的候選人，格林當選後也不忘回饋，到現在都還堅稱2020年川普的「勝選」被「偷走」。

另一方面，反倒是不挺川普的拉芬斯伯格自己要連任，受到川普支持的聯邦眾議員海斯(Jody Hice)的挑戰。

川普輸掉喬州選票後，要拉芬斯伯格推翻計票結果，但他認為喬州計票過程沒問題，讓川普很沒面子。

波德若4月曾舉行辯論庭，讓反格林的選民委任的律師，和格林的律師辯論她上任議員後是否參與國會暴動，涉嫌「叛亂」；波德若也聽取格林的答辯。

波德若說，格林的煽動言論或有激化當天暴動之嫌，但這種言論受到憲法第一修正案的保護；既然是表達受到憲法保護的言論，就不算是第14修正案所說的叛亂行為。

格林對波德若的裁決大加讚賞，並批評挑戰她競選資格的人是在攻擊「言論自由，我們的選舉，以及選民」。

她說，「戰鬥才剛開始。左派絕對不會停止想奪走我們的自由的戰爭。這項裁決讓我充滿希望，我們不定會贏，拯救我們的國家」。

「為人民言論自由」組織代表五名選民提訟，說共和黨的格林在2021年1月6日國會暴動中，扮演重大角色。格林承認鼓勵群眾聚集，支持川普，但說她不知道群眾計畫衝撞國會，使用暴力推翻選舉結果。

該組織說，波德若法官的裁決「出賣了｣改憲法修正案有關叛亂行為條款的「基本目的」，等於核准人民把政治暴力當作阻撓、推翻自由、公平選舉結果的工具。國會暴動的目的就是阻撓國會確認拜登勝選，讓川普得以繼續執政。

第14修正案說，宣誓效忠憲法的國會議員，參加反憲法的叛亂行動後，不得再擔任國會議員。

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