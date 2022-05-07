草稿外洩破壞大法官之間互信 衝擊控槍、移民等案審理

最高法院針對墮胎權案的意見書外洩，將對其他審理中的案件產生影響。圖為示威民眾手持標語，請求最高法院支持控槍。(Getty Images)

最高法院大法官 5月12日回到閉門會議討論待審案件與未完成的意見書時，所有狀況將變得與以前不一樣。基於保密考量，除了大法官之外，其他人一律不准進入會議室。倘若有人在會議室外，巴瑞特(Amy Coney Barrett)身為最資淺的大法官，將負責應門。

未來幾周，大法官將處理的訴訟除了墮胎權之外，還有涉及憲法第二修正案擁槍權、移民 、宗教自由、環保等領域的重大案件。有線電視新聞網(CNN)報導分析，「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決主要意見書草稿外洩，可能影響其他重大案件審理。

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)前任助理戴維斯(Mike Davis)指出，為了讓最高法院保持正常運作，9位大法官、在大法官手下工作的30多名法律助理以及行政助理，都必須保持著經常且流暢的合作，以便完成判決意見書。他說：「這當中需要彼此之間有著嚴謹信任與高度互信，但這兩項都因為草稿外洩事件而被毀滅。」

報導分析，大法官在閉門會議中的案件討論，必須打開天窗說亮話，因此彼此之間要能相互信賴，但不公開的討論內容可能被公諸於世，恐將對案件處理帶來困難。

最高法院已有十多年不曾針對憲法第二修正案案件發表意見書，目前正在審理中的紐約州槍枝法案存廢問題，將讓大法官們有機會表態。

前總統川普任內推出的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，規定抵達美國南部邊境的庇護申請者必須回到墨西哥等候美國移民法院審核結果。拜登總統上台後曾設法結束這項政策，但被聯邦法院擋下。大法官們對於這起訴訟的裁決結果，對於移民計畫的未來走向，將帶來關鍵影響。

大法官即將處理的重大案件，還有共和黨籍州檢察長對聯邦環保署(EPA)聯合提告的訴訟，提告理由為環保署無權規定能源產業的溫室效應排放量標準，訂定標準的權限應該屬於國會。對於拜登政府的對抗氣候變遷施政計畫以及未來整體環保政策來說，最高法院如何裁決都將有巨大影響。

目前最高法院審理中的案件，還有可能成為教育 券(school vouchers)重要判例的訴訟。緬因州教育券學費補助計畫，讓家長自行決定讓孩子就讀公立或私立學校，但教會學校應該納入或排除在教育券計畫之外，大法官最後可能意見分歧，保守派大法官主張應該擴大宗教自由，自由派大法官則認為應該嚴守政教分離的準則。