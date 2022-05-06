捍衛墮胎權團體串聯 5.11赴6大法官住家抗議

六位立場偏保守派的法官成為抗議目標，自由派倡議團體將發動群眾11日分別前往六位保守派大法官住家門口抗議。(美聯社)

1973年保護墮胎權的重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭最高法院推翻消息傳出後，某些自由派倡議團體開始串聯，將發動群眾11日分別前往六位保守派大法官 住家門口抗議；活動名稱並打著已故自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)名號，標榜「金斯柏派我們來的」。

自由派倡議團體將於11日分別前往六位保守派大法官住家門口抗議。圖為他們5日舉著已故自由派大法官魯絲‧巴德爾‧金斯柏的頭像，在最高法院前示威。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)5日報導，自由派團體及左翼組織開始串聯發動示威活動，籌辦單位並在網路上公布六位保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)、羅伯茲(John Roberts)、艾里托(Samuel Alito)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)的住家地址。

活動網站聲明寫道，最高法院6票對3票的極端局面，經常做出傷害婦女、少數族裔、移民以及反男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒等(LGBTQ+)權益的裁決，「我們必須挺身而出，運用各種不同策略逼迫主事者承擔責任」。

福斯新聞網報導，群眾可能前往大法官住家抗議的消息在網路流傳之後，大法官住家附近都增派了警力。籌辦單位公布的抗議行動時間訂在5月11日。

最高院周邊架設圍籬

報導指出，華府警察局已在最高法院建築物周邊架設圍籬，為周末期間各種示威抗議衝突氣氛可能升高預做準備。警方的示威活動因應小組也已啟動。

Politico新聞網站2日晚間獨家報導艾里托撰寫的主要意見書草稿，內容顯示最高法院將推翻「羅訴韋德案」。以最高法院判決作業程序來看，在大法官對於這起訴訟的內部會議討論中，另外四位保守派大法官湯瑪斯、戈薩奇、卡瓦諾及巴瑞特與艾里托立場一致。