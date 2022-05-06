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判例非鐵板一塊 揭最高法院4大關鍵翻案

編譯郭宣含／綜合5日電
最高法院擬推翻墮胎合法化判例，支持墮胎權的婦女上街發聲。(路透)
最高法院擬推翻墮胎合法化判例，支持墮胎權的婦女上街發聲。(路透)

國會山莊報(The Hill)報導，聯邦最高法院擬推翻1973年墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的意見書草稿外流後，外界質疑最高法院推翻先前裁決是否恰當；報導指出，雖然最高法院通常會「遵循先例」(stare decisis)，但這並非定律，最高法院過去曾多次推翻重大的歷史性判例。

紐約時報也指出，美國法律的基石是「遵循先例」，即法院通常會依循過去判決；前首席大法官芮奎斯特(William Rehnquist)1984年在一項案件中指出：「遵循先例是常見路線，因為這能促進公正、可預期且持續發展的法律原則，提高司法裁決可信度，並為司法過程帶來實際與感受上的完整度」。

但這不表示先前判決就是「金科玉律」，國會山莊報整理出最高法院過去四大關鍵翻案。

「普萊西訴弗格森案」(Plessy v. Ferguson)

具有八分之一非洲裔血統的路易斯安納州男子普萊西(Homer Plessy)1892年因登上「僅限白人」列車遭到逮捕；最高法院1896年裁定，只要種族隔離是「隔離但平等」，便符合憲法，此裁決並維持逾50年。

在1953年，原告布朗(Oliver Brown)和13名家長控告堪薩斯州的托彼卡教育委員會(Board of Education of Topeka)，挑戰高院先例；高院最終在1954年推翻「普萊西訴弗格森案」，並根據憲法第14條修正案的平等保護條款，宣布種族隔離違憲。

「佩斯訴阿拉巴馬州案」(Pace v. Alabama)

根據1882年「佩斯訴阿拉巴馬州案」，非裔佩斯(Tony Pace)和白人女子瑪莉．考克斯(Mary Cox)因阿州嚴懲跨種族愛情的法律被控通姦淫亂罪；當時大法官裁決，此法不違憲。

百年後，白人男子洛文(Richard Loving)和非裔女子米德芮‧潔特(Mildred Jeter)因違反維州禁跨種族婚姻法而遭逮捕並判刑；高院在1967年「洛文訴維吉尼亞州案」(Loving v. Virginia)推翻前例，主張該法違憲。

鮑爾斯訴哈德威克案」(Bowers v. Hardwick)

哈德威克(Michael Hardwick)1982年因肛交遭喬治亞州警察逮捕後，挑戰州法，但高院1986年裁定，肛交不受憲法保護，各州可將同性性交列為違法。

不過類似案件在2003年「勞倫斯訴德州案」(Lawrence v. Texas)翻身，高院裁決男性合意性行為受到自由權利保護，推翻「鮑爾斯訴哈德威克案」先例及德州「性悖軌法」(Sodomy law)；該里程碑判決為2015年「奧貝爾格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)美國同性婚姻合法化鋪路。

「洛克納訴紐約州案」(Lochner v. New York)

紐約州1896年通過烘焙屋法(Bakeshop Act)限制員工一周工時，烘焙屋老闆洛克納(Joseph Lochner)因違反該法而一路上訴到最高法院。高院1905年裁決，烘焙屋法違憲。

數十年後，西海岸旅館公司(West Coast Hotel)員工艾爾西．帕里什(Elsie Parrish)提告公司，未依基本薪資新標準給薪；最高法院1937年裁決，基本薪資法合乎憲法。這項裁決形同終結洛克納時代以及法院過去避免規範企業的作為。

高院 阿拉巴馬州 鮑爾

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