俄州印州初選 川普支持22人全贏 坐穩「造王者」地位

獲得川普支持的作者兼創投家萬斯(J.D. Vance)，3日在俄州共和黨聯邦參議員提名的激烈初選中勝出；他原本聲勢落後，但因獲得川普力挺而後來居上。（Getty Images）

美聯社報導，俄亥俄和印第安納州初選有如前總統川普 影響力的考驗，而且他通過考驗，成為共和黨 的「造王者」；川普3日晚間表示，他在這兩州支持的22人全贏得初選，並預期他支持的共和黨人勝選「大豐收季」(tremendous season)已經展開。

川普在這兩州支持的許多候選人年輕有為，有望進入國會，若愈來愈多州的初選也是如此，共和黨政治圈可能邁向川普主義或後川普時代；不過支持川普的候選人在鄉村表現最佳，目前不清楚川普主義是否對搖擺區奏效。

萬斯昔日反川 挺川就勝出

隨著期中選舉逼近，俄州聯邦參議員初選普遍被視為川普號召力的考驗；根據美聯社統計，暢銷書「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)作者兼創投家萬斯(J.D. Vance)在初選原本幾乎一路落後，但受到川普支持後，3日贏得俄州共和黨初選。

這對川普也是一大勝利，川普賭上個人名譽當起共和黨「造王者」，測試他挑選的候選人能否贏得初選，而川普也通過考驗。

萬斯過去曾痛批川普，現則表示以往言論有錯，並跟其他對手一樣向川普靠攏，盼獲得川普支持；川普4月15日原諒萬斯過去言論，支持萬斯並稱他是11月「硬戰中最具贏面的人」。

獲得川普支持的作者兼創投家萬斯(J.D. Vance)，3日在俄州共和黨聯邦參議員提名的激烈初選中勝出。（Getty Images）

萬斯將對上民主黨長期為藍領勞工發聲的聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)，擔任十年議員的萊恩2020年爭取民主黨總統候選人失利，他在選前疏遠民主黨，並在3日輕鬆從民主黨初選勝出。

萬斯和萊恩都自稱是最能了解勞工階層辛苦的候選人，俄州許多製造業選民受到國際競爭衝擊，因此兩人選舉訴求都痛批中國。

前俄州小姐 挺川打敗6對手

川普前幕僚米勒(Max Miller)3日贏得俄州第七選區聯邦共和黨眾議員提名，儘管米勒前女友、前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)指控她遭到米勒暴力虐待，但米勒否認並提告。

米勒參選時獲得川普支持，其他共和黨對手則陸續退選，例如曾支持彈劾川普的聯邦眾議員岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)宣布不尋求連任；另外在俄州重畫國會選區地圖後，聯邦眾議員吉布斯(Bob Gibbs)也宣布退休，形同為米勒初選勝利鋪路。

川普前幕僚米勒3日贏得俄州第七選區聯邦共和黨眾議員提名。（美聯社）

「俄亥俄州 小姐」(Miss Ohio)麥迪遜‧吉喬特‧吉爾伯特(Madison Gesiotto Gilbert)獲川普支持後，在共和黨第13選區初選成功打敗六名對手。

俄州州長 川普均未背書

民主黨戴頓(Dayton)市長惠利(Nan Whaley)將在今年選舉中，挑戰共和黨現任州長德懷恩(Mike DeWine)。

德懷恩在俄州從政40年，他在疫情期間實施居家避疫等限制遭保守黨痛批，但他仍擊敗其他三名支持川普的共和黨對手，其對手似乎分散掉極右派選票；川普並未在俄州州長初選中為人背書。

民主黨的惠利則是俄州史上獲得大黨支持的首位女性州長候選人，她獲得該州家喻戶曉的同黨聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)以及女權主義者格洛麗亞‧斯泰納姆(Sherrod Brown)的支持。

俄亥俄州州長德懷恩。（美聯社）

非裔前女飛官 有望挑戰莫文

在印州第一選區，獲川普支持的非裔前女飛官珍妮佛-露絲‧葛林(Jennifer-Ruth Green)3日贏得共和黨初選，她批評對手未在2016年支持川普，主張將貫徹川普「美國優先」政策、反墮胎並將跨性別女性踢出女子運動項目；若她在秋季選舉打敗民主黨眾議員莫文(Frank Mrvan)，將成為共和黨唯一一位非裔女眾議員。

川稱共和黨將迎「大豐收季」

川普在俄州和印州支持的22名候選人贏得3日共和黨初選，他當晚接受福斯新聞網(Fox News)專訪時表示，這真是共和黨人的美好夜晚，「22比0，我每場都贏。」

「這對每個人都是大勝利，但我最替共和黨感到開心，因為我們有很棒的候選人，我想他們秋季都會勝選。」川普表示：「我想我們即將迎來勝選大季。」