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墮胎權存廢 藍州要列入州憲 紅州將規範擴至州外

記者顏伶如／綜合報導
鑑於最高院可能大幅限制婦女墮胎選擇權，各州都紛紛採取不同行動。但共和黨執政的紅州，例如奧克拉荷馬州3日州長簽署生效限制墮胎法，只准懷孕六周內的婦女墮胎。圖為支持婦女墮胎選擇權人士在奧州首府前示威。(美聯社)
鑑於最高院可能大幅限制婦女墮胎選擇權，各州都紛紛採取不同行動。但共和黨執政的紅州，例如奧克拉荷馬州3日州長簽署生效限制墮胎法，只准懷孕六周內的婦女墮胎。圖為支持婦女墮胎選擇權人士在奧州首府前示威。(美聯社)

最高法院傾向禁止墮胎的意見書草稿2日晚曝光後，堪稱美國衝擊對峙最嚴重的一場文化戰爭，戰場將延伸到各州。不管主張捍衛或廢除墮胎權，地方層級已經紛紛動起來。

對於未來可能面臨一連串法律攻防戰，民主黨執政的藍州已開始預做準備，設法因應未來反墮胎陣營的各種挑戰。某些藍州甚至開始採取行動，要將保障墮胎權的條文列入州憲法，未來如果有人想在州內禁止墮胎，面臨困難將會提高。

共和黨執政的紅州將各自推出限縮或禁止墮胎的州法，不過某些州在技術層面上可能推出更積極的策略，將規範範圍擴大到州界之外，允許對提供墮胎手術的診所提告，設法懲罰協助婦女墮胎的相關人士。

賓州費城支持婦女墮胎選擇權人士3日在費城聯邦法院前示威，反對大法官要推翻「羅訴韋...
賓州費城支持婦女墮胎選擇權人士3日在費城聯邦法院前示威，反對大法官要推翻「羅訴韋德案」。(美聯社)

賓州、維吉尼亞州、加州、科羅拉多州州議會都有旨在保障墮胎權列入州憲法的提案。康乃狄克州、華盛頓州則已經採取步驟，保護墮胎診所不會因為別州婦女跨州前來進行墮胎手術而動輒挨告。

民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)說：「我們不會允許德州的觸角伸進華盛頓州。」英斯利也說，華盛頓州將成為想要墮胎婦女的庇護之地。

俄勒岡州州議會在預算中撥款1500萬元，做為提供給別州婦女到俄勒岡州墮胎的旅費補助。加州也有類似法案。

1973年保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)如果被最高法院推翻，全美約有半數州將立即禁止或嚴格限制婦女墮胎。愛達荷州先前通過但被最高法院駁回的新法，便允許與當事人有關的家屬對墮胎診所提告。

佛羅里達州立大學(Florida State University)法學教授賽格勒(Mary Ziegler)分析，支持墮胎與反對墮胎兩個陣營之間的衝突，下一章主要將涉及不同州之間的爭議。

曾經否決州議會通過限制墮胎法案的民主黨籍賓州州長沃夫(Tom Wolf)，由於任期限制將無法繼續連任，民主黨方面可能接棒參選的是與沃夫立場相近的賓州州檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)，共和黨州長初選則有9人參加，所有參選人都說，如果當選州長將為州議會先前通過的限制墮胎法案簽署。

民主黨籍賓州州長沃夫(中立講台前)4日在費城購物中心前，說明賓州因應保婦女墮胎選...
民主黨籍賓州州長沃夫(中立講台前)4日在費城購物中心前，說明賓州因應保婦女墮胎選擇權的立法措施。(美聯社)

墮胎 民主黨 華盛頓州

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