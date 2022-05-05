我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

墮胎權若推翻 少數裔女性影響最大 「限縮是種族歧視」

編譯林梅婕╱綜合4日電
保障婦女墮胎選擇權可能將被大法官縮限，根據研究，少數族裔婦女受到最大衝擊。圖為阿曼達‧法吉說明在墮胎相對容易的伊利諾州與嚴格限制墮胎的阿拉巴馬州的不同。(美聯社)
保障婦女墮胎選擇權可能將被大法官縮限，根據研究，少數族裔婦女受到最大衝擊。圖為阿曼達‧法吉說明在墮胎相對容易的伊利諾州與嚴格限制墮胎的阿拉巴馬州的不同。(美聯社)

最高法院擬推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的爭議持續延燒，美聯社指出，此舉將對保守派領導的州造成巨大影響，尤其是當地的非裔及西語裔等少數族裔的婦女；倘若墮胎權被推翻，南部及中西部恐怕超過一半的地區，都會以最快的速度立法限制墮胎。面對未來充滿不確定性，墮胎診所的需求更是連連攀升。

多項調查數據指出，墮胎權若被推翻，少數族裔的女性將受害最深；根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)一項研究，密西西比州有色人種的人口占比為44%，但其中的墮胎婦女比率卻高達81%。

又以德州為例，有色人種占整體人口的59%，但其中墮胎婦女的比率卻高達74%；阿拉巴馬州分別為35%和69%；路易斯安納州則分別為42%和72%。

「限縮墮胎權是一項有具種族歧視的政策。」德州墮胎權倡議組織拉弗特拉基金(La Frontera Fund)經理凱西·托瑞斯(Cathy Torres)說：「這將直接影響到有色人種，包括非裔、西語裔和原住民、那些每個月都在擔心收支不平衡的族群。」

阿拉巴馬州補助婦女墮胎的黃槌基金(Yellowhammer Fund)執行主任蘿莉·羅伯茲(Laurie Bertram Roberts)解釋，墮胎權對族裔之間的影響會有如此巨大的差異，是因為在限制墮胎權的州，大多的有色人種婦女無法負擔健保，或難以取得有效的避孕藥。

如果無法在當地墮胎，低收入戶的婦女也難以支付長途旅行到他州墮胎的費用，更不要說扶養孩子，羅伯茲說：「這些人會受到影響的人，都是早已被社會邊緣化的族群。」

隨著全國保守派領導的州有愈來愈多通過墮胎限令，墮胎診所的預約也連連爆滿；密西西比州傑克森婦女健康組織(Jackson Women's Health Organization)每天更是應接不暇，甚至還有從路易斯安納州過來的患者，該組織的主任雪農·布魯爾(Shannon Brewer)堅持道：「在最高法院宣判前，我們都會持續營業。」

墮胎 阿拉巴馬州 路易斯安納州

上一則

墮胎權恐遭推翻 迪士尼、沃爾瑪等大企避免選邊站

下一則

墮胎權存廢 藍州要列入州憲 紅州將規範擴至州外

延伸閱讀

世界晚報╱最高法院計劃推翻墮胎權 抗議者與警察衝突

世界晚報╱最高法院計劃推翻墮胎權 抗議者與警察衝突
最高法院計劃推翻墮胎權 洛市抗議者與警察發生衝突

最高法院計劃推翻墮胎權 洛市抗議者與警察發生衝突
羅訴韋德案裁決爭議50年 全美墮胎率持續下降

羅訴韋德案裁決爭議50年 全美墮胎率持續下降
溯源墮胎合法化 羅訴韋德案「依憲」保護女性隱私權

溯源墮胎合法化 羅訴韋德案「依憲」保護女性隱私權

熱門新聞

全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅