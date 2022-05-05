墮胎權若推翻 少數裔女性影響最大 「限縮是種族歧視」

保障婦女墮胎選擇權可能將被大法官縮限，根據研究，少數族裔婦女受到最大衝擊。圖為阿曼達‧法吉說明在墮胎相對容易的伊利諾州與嚴格限制墮胎的阿拉巴馬州的不同。(美聯社)

最高法院擬推翻墮胎 權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的爭議持續延燒，美聯社指出，此舉將對保守派領導的州造成巨大影響，尤其是當地的非裔及西語裔等少數族裔的婦女；倘若墮胎權被推翻，南部及中西部恐怕超過一半的地區，都會以最快的速度立法限制墮胎。面對未來充滿不確定性，墮胎診所的需求更是連連攀升。

多項調查數據指出，墮胎權若被推翻，少數族裔的女性將受害最深；根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)一項研究，密西西比州有色人種的人口占比為44%，但其中的墮胎婦女比率卻高達81%。

又以德州為例，有色人種占整體人口的59%，但其中墮胎婦女的比率卻高達74%；阿拉巴馬州 分別為35%和69%；路易斯安納州 則分別為42%和72%。

「限縮墮胎權是一項有具種族歧視的政策。」德州墮胎權倡議組織拉弗特拉基金(La Frontera Fund)經理凱西·托瑞斯(Cathy Torres)說：「這將直接影響到有色人種，包括非裔、西語裔和原住民、那些每個月都在擔心收支不平衡的族群。」

阿拉巴馬州補助婦女墮胎的黃槌基金(Yellowhammer Fund)執行主任蘿莉·羅伯茲(Laurie Bertram Roberts)解釋，墮胎權對族裔之間的影響會有如此巨大的差異，是因為在限制墮胎權的州，大多的有色人種婦女無法負擔健保，或難以取得有效的避孕藥。

如果無法在當地墮胎，低收入戶的婦女也難以支付長途旅行到他州墮胎的費用，更不要說扶養孩子，羅伯茲說：「這些人會受到影響的人，都是早已被社會邊緣化的族群。」

隨著全國保守派領導的州有愈來愈多通過墮胎限令，墮胎診所的預約也連連爆滿；密西西比州傑克森婦女健康組織(Jackson Women's Health Organization)每天更是應接不暇，甚至還有從路易斯安納州過來的患者，該組織的主任雪農·布魯爾(Shannon Brewer)堅持道：「在最高法院宣判前，我們都會持續營業。」