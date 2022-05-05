墮胎權若推翻 少數裔女性影響最大 「限縮是種族歧視」
最高法院擬推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的爭議持續延燒，美聯社指出，此舉將對保守派領導的州造成巨大影響，尤其是當地的非裔及西語裔等少數族裔的婦女；倘若墮胎權被推翻，南部及中西部恐怕超過一半的地區，都會以最快的速度立法限制墮胎。面對未來充滿不確定性，墮胎診所的需求更是連連攀升。
多項調查數據指出，墮胎權若被推翻，少數族裔的女性將受害最深；根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)一項研究，密西西比州有色人種的人口占比為44%，但其中的墮胎婦女比率卻高達81%。
又以德州為例，有色人種占整體人口的59%，但其中墮胎婦女的比率卻高達74%；阿拉巴馬州分別為35%和69%；路易斯安納州則分別為42%和72%。
「限縮墮胎權是一項有具種族歧視的政策。」德州墮胎權倡議組織拉弗特拉基金(La Frontera Fund)經理凱西·托瑞斯(Cathy Torres)說：「這將直接影響到有色人種，包括非裔、西語裔和原住民、那些每個月都在擔心收支不平衡的族群。」
阿拉巴馬州補助婦女墮胎的黃槌基金(Yellowhammer Fund)執行主任蘿莉·羅伯茲(Laurie Bertram Roberts)解釋，墮胎權對族裔之間的影響會有如此巨大的差異，是因為在限制墮胎權的州，大多的有色人種婦女無法負擔健保，或難以取得有效的避孕藥。
如果無法在當地墮胎，低收入戶的婦女也難以支付長途旅行到他州墮胎的費用，更不要說扶養孩子，羅伯茲說：「這些人會受到影響的人，都是早已被社會邊緣化的族群。」
隨著全國保守派領導的州有愈來愈多通過墮胎限令，墮胎診所的預約也連連爆滿；密西西比州傑克森婦女健康組織(Jackson Women's Health Organization)每天更是應接不暇，甚至還有從路易斯安納州過來的患者，該組織的主任雪農·布魯爾(Shannon Brewer)堅持道：「在最高法院宣判前，我們都會持續營業。」
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