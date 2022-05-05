大法官？法院助理？墮胎權意見書草稿誰洩密 4方向追查

全美各大城市4日都有抗議最高院要推翻保障婦女墮胎權「羅訴韋德案」的示威。圖為保護婦女墮胎權人士4日齊聚華府最高法院前示威抗議。(Getty Images)

聯邦最高法院將推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的多數意見書草稿外洩後，各界紛紛揣測究竟是誰透露消息，就連首席大法官羅伯茲 (John Roberts)也遭點名；這此事件已讓最高法院面臨不尋常的公共壓力。

自由派哈芬登郵報(HuffPost)網站分析，能把意見書草稿從最高法院內部洩露給媒體的人數極少，除了9名大法官之外，還有大法官的書記及工作人員，最可能放消息的管道大致來自四大方向：

自由派法院助理／共和黨 幕僚和媒體名嘴點名

社群網站有人推測，可能不滿保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的自由派法院助理傳出。

共和黨政治幕僚及媒體名嘴，異口同聲點名洩密者是某位自由派大法官的助理，一名助理的照片與姓名也被放上網路。

這套理論雖然可能為真，但到目前為止並無證據，從實際角度看來則有漏洞，因為自由派大法官如今在最高法院淪為少數，缺乏實際權力，洩露草稿並無法改變如此事實。

保守派法院助理／可能想讓草稿內容木已成舟

某些人士推測，保守派法院助理故意讓消息外洩，目的是讓草稿內容達到木已成舟的效果，但這種推測同樣沒有證據。

羅伯茲或其助理／藉此知道外界反彈有多強烈

傾右「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站資深選舉分析師崔德(Sean Trende)3日在推特發文指出，揣測洩密來源的各種說法當中，最合理的推測就是羅伯茲本人，目的則是想要讓大法官知道未來判決結果一旦公布，將引發外界如何強烈反彈。

影本外洩或被駭／與消息來自最高院人士矛盾

報導指出，其他推測包括可能有工作人員在印表機意外發現草稿影印本而洩露給媒體，或者草稿是被電腦駭客取得，但這些理論卻與Politico新聞網站報導稱「消息來自熟悉最高法院內部辯論的人士」產生矛盾。

美聯社指出，在最高法院裁決是否推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」之際，向來與外界隔絕的最高法院將面臨全面的公眾壓力。

法官將進入「政治爆炸新時代」，起草可能是對女性健康和隱私50年來最重要的意見，受國家文化論戰影響的公眾將密切監督並試圖影響裁決結果，撰寫外流草稿的艾里托首當其衝。