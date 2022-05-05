墮胎權恐遭推翻 迪士尼、沃爾瑪等大企避免選邊站

保護婦女墮胎權人士4日齊聚華府最高法院外，舉著「要抗議，否則將是我們的喪禮」的標語向大法官示威。(Getty Images)

保障墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐遭推翻的消息，已引發輿論熱議，但迪士尼 (Disney)、沃爾瑪 (Walmart)、美國航空公司( American Airlines)等知名大型企業卻保持沉默。

CNBC新聞頻道報導，對於記者要求評論企業對於最高法院主要意見書消息外洩的看法，迪士尼、沃爾瑪、美國航空等數十家公司都沒有回應，也未發表聲明。

報導指出，美國大型企業執行長組成的「商業圓桌組織」(Business Roundtable)則在聲明中說，組織本身對於這個議題「並沒有任何立場」。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)則拒絕表示評論。

微軟公司(Microsoft)、摩根大通(JPMorgan)也婉拒接受CNBC新聞頻道訪問。

Politico新聞網站2日晚間獨家報導，大法官艾里托(Samuel Alito)執筆、尚未公開的主要意見書草稿中寫道，最高法院將推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。最高法院3日證實，草稿內容為真。

支持墮胎權倡議團體3日紛紛發動抗議活動，各黨政治人物則忙著回應媒體採訪，相形之下，幾家規模最大的美國企業卻都三緘其口。

CNBC新聞頻道報導分析，包括迪士尼在內等企業，先前由於在某些社會議題當中公開選邊站結果引發爭議，美國企業界之間因為有了前車之鑑，可能產生寒蟬效應。

耶魯大學管理學院(Yale School of Management)教授宋能菲爾德(Jeffrey Sonnenfeld)分析，對於企業來說，如果單獨出面對這起事件發言，是「完全沒有好處的」。他形容說：「沒有人希望惹怒全國四成民眾。」

宋能菲爾德說，傳統以來，商業組織一直是企業最有力也最安全的後盾，不過近幾年來商業組織已經變得「過度謹慎」，彷彿被負責遊說工作、深怕引發事端的專業幕僚「閹割」。

他指出，如今商業組織寧可撰寫語焉不詳、無關緊要且冗長乏味的工作報告，內容完全不會清楚表達任何立場，這些文件只會讓人越看越一頭霧水」。