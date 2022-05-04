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移民局積件嚴重 工作許可過期有效

記者顏伶如／綜合報導
移民局案件積壓嚴重，工作許可已過期或即將到期的移民，可以憑舊證繼續工作。(路透)
移民局案件積壓嚴重，工作許可已過期或即將到期的移民，可以憑舊證繼續工作。(路透)

美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)3日宣布新規，持有已過期或即將過期工作許可的絕大多數移民，效期屆滿之後將可根據原文件繼續工作一年半。這項新規將從4日起生效，用意在於解決移民局規模空前、高達150萬件的工作許可申請積案；如果積件問題沒能排除，數十萬移民將無法在美合法工作，就業市場的勞力短缺問題也將更惡化。

華爾街日報(WSJ)報導，這項新規將讓工作許可已經過期或未來30天內即將過期的8萬7000名移民立即受惠；整體而言，最多有42萬移民將因為這項新規而受益，工作許可繼續有效，等於保住了合法工作的資格。

一名移民局官員說，移民局需要時間，才能讓申請作業的處理速度恢復正常，甚至獲得改善，「沒有人應該因為我們需要更多作業時間而因此失去工作資格」。

數以百萬計在美移民都有資格申請工作許可，綠卡申請人與向美國申請庇護的移民都包括在內，還有H-1B工作簽證持有人的配偶以及俗稱「夢想生」(Dreamers)的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)保護對象。

持有工作許可的移民在美國各行各業服務，從科技業、醫療產業到卡車運輸都包括在內。過去幾個月間移民勞工的減少，已讓美國雇主感到壓力，忙著招聘人手。根據統計，美國目前有大約1150萬個職缺等待填補。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)移民政策主任巴塞利斯(Jon Baselice)表示，雇主對移民局的新規表示歡迎。

巴塞利斯說：「許多出現人力短缺的公司，不得不讓優秀員工離開，只因為工作許可申請積件嚴重，如此狀況讓缺工問題彷彿雪上加霜。」

符合工作許可延期資格的移民，可以在工作許可到期之前六個月申請更新。絕大多數情況下，工作許可在截止日期之後180天依然有效，這是政府多年前設下的保護機制，確保移民工作許可申請處理不會出現時間落差或政府部門耽擱的影響。然而，規模空前的積件卻讓工作許可延期申請作業時間大幅拖長，導致移民因此失去合法工作資格。

移民局 工作簽證 H-1B

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