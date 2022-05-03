「從沒想過會學拆彈」烏克蘭婦女 跨國受訓拆地雷

戰爭爆發後，烏克蘭遍地是地雷及未爆彈，圖為烏國加緊訓練排雷人員。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭 以前，身為英語教師的阿納斯塔西婭·明楚科娃(Anastasiia Minchukova)從未想過她有一天會學著如何辨識與拆除爆裂物，如今，她和其他五位烏克蘭女子遠赴科索沃參與實作課程，接受訓練清除地雷與其他危險爆裂物，「我們有巨大的需求需要會排雷的人手，因為戰爭很快就要結束，我們認為有很多工作要做。」

明楚科娃一行人在佩奇(Peja)一個為期18天的訓練營受訓，課程由馬爾他公司Praedium Consulting Malta所制定，該公司定期為來自前戰地的求職人、公司、人道組織、政府機構提供訓練課程。

指導員帝加尼(Artur Tigani)擁有豐富的經歷，曾被派往科索沃、斯里蘭卡、烏干達、剛果等地，在敘利亞、伊拉克執行訓練任務；帝加尼依據烏克蘭環境規畫專門課程，他表示很高興能與烏克蘭女性分享當地的經驗。

目前仍難以評估烏克蘭布滿多少地雷及未爆彈，但從其他衝突的後果來看，將留下許多問題待處理。

紅十字國際委員會去年12月曾在聯合國會議上說明：「在世界上的許多地方，戰爭遺留的爆炸物在衝突期間或結束已久後，每一年仍持續造成數千位平民死亡或重傷，大多數受害者為兒童。」

挪威組織Mine Action Review追蹤全球各地的排雷工作，其報告顯示截至去年10月，共有56國境內有未爆彈，其中阿富汗 、柬埔寨、伊拉克情況最嚴重，次要嚴重的有安哥拉、波士尼亞、泰國 、土耳其、葉門。

自俄國入侵烏克蘭以來，據信已有數千平民喪生，軍事分析師指出俄軍使用殺傷人員地雷(anti-personnel)與反坦克地雷(AT mine)，烏克蘭則使用反坦克地雷抵抗。

由於目前烏克蘭18歲至60歲男性禁止出境，且大多參與戰事，因此想為國家出一份力的烏克蘭女性負責到異地學習排雷技巧。

科索沃訓練中心計畫與更多烏克蘭婦女團體合作，帝加尼說：「我們也打算很快將前往烏克蘭，在當地授課。」