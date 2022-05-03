美喊戰勝俄國 歐洲盟友緊張 法專家：美想把大家拖下水

美國不斷放話稱必將戰勝俄國，盟友擔心戰事無法在短期內結束；圖為駐歐美軍。(Getty Images)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)上周末期間突然造訪烏克蘭 首都基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)時表達全力支持烏克蘭抵抗俄羅斯 侵略；結束訪問的次日，波洛西1日在波蘭記者會上說：「美國與烏克蘭站在一起。我們會跟烏克蘭一直站在一起，直到贏得勝利。我們也跟北約站在一起。」

眾院議長波洛西連訪烏克蘭及波蘭，釋出明確信息，美國將與烏克蘭站在一起，直到勝利。(Getty Images)

根據美國憲法，眾院議長是順序僅次於副總統之後的美國元首繼任人選，波洛西代表團是俄烏戰爭爆發以來美國最高層級官員訪問基輔，她的談話格外受到矚目，嘗試從字裡行間了解美國與盟邦立場是否出現變化。一周之前，國務卿布林肯(Antony Blinken)與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)才剛雙雙訪問基輔。

圖為國務卿布林肯爭取北約盟友支持。(歐新社)

開戰到現在，俄軍還沒能攻下烏克蘭東南港口大城馬立波(Mariupol)最後一塊區域。單從軍事角度來看，俄軍是否全面拿下馬立波已不再重要，但馬立波卻儼然成為烏克蘭人勇敢無畏、誓死抵抗的精神象徵。

作戰目標轉俄 看法不一

紐約時報分析，雖然盟邦之間對於提供重型武器及精密武器做為烏東戰區使用已有新共識，但對於作戰目標從烏克蘭轉移到俄羅斯，則缺乏一致看法。

法國軍事防衛專家海斯柏格(François Heisbourg)便說， 歐洲國家現在普遍認為，「美國想把大家都拖下水，捲進一場不一樣的戰爭」。海斯柏格舉例說，拜登總統以「莫斯科屠夫」形容俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)，還說普亭「必須下台」，便可看出美國的態度。

海斯柏格表示：「協助烏克蘭打勝仗，並不等於因為與俄羅斯統治有關的理由，而要跟俄羅斯開戰。」他表示：「政權替換或許是一種願景，但不是戰爭目標。」

圖為國防部長奧斯丁爭取盟友支持。(Getty Images)

普亭恐找藉口 升高戰爭

包括海斯柏格在內的專家紛紛指出，美國官員的類似發言，剛好印證普亭的說詞，也就是北約想要對俄羅斯開戰，因此俄軍在烏克蘭是為保衛俄羅斯生存而戰。專家也說，普亭還可以有更多藉口，在5月9日紀念蘇聯戰勝德國納粹的「勝利日」宣布俄軍在烏克蘭的特別軍事行動將升高為戰爭，並且動員人口及更多徵召士兵加入俄烏戰爭。

德國外交問題專家史派克(Ulrich Speck)說，美國官員說出對俄羅斯贏得勝利的談話，等於讓俄方輕易獲得更多批評話題，還可以用來製造恐懼，聲稱西方國家打算升高戰爭。