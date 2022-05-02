我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

歐盟擬年底前禁運俄油 德：夏末前可擺脫

編譯洪毅╱綜合1日電
德國經濟部長哈柏克。(美聯社)
德國經濟部長哈柏克。(美聯社)

為因應俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟預計將在本周提出更多制裁措施，包括年底前祭出石油禁運，以及將更多俄國銀行業剔除出環球銀行金融電信協會(SWIFT)的支付體系外等措施。

俄羅斯能源的最大出口夥伴國之一、德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)1日表示，德國在降低能源依賴方面持續取得進展，預計在今年夏末之前，就能夠完全擺脫俄國石油。

哈柏克還說，儘管一系列措施會造成經濟成本，加重民眾負擔，但「如果德國不想要繼續被俄羅斯勒索，那這些改變就是必要的。」

路透(Reuters)及彭博(Bloomberg)引述歐盟官員報導，指歐盟預計在本周提出對俄羅斯第六輪制裁案，透過逐步限制的方式，達成年底前完全排除俄國石油的目標；歐盟此前已宣布將在8月停止俄國煤礦進口。

此外，歐盟也準備將更多白俄羅斯及俄國銀行業踢除出SWIFT支付體系外，包括已被美國及英國制裁的俄國最大銀行、聯邦儲蓄銀行(Sberbank)；還有針對克里姆林宮高官及寡頭的制裁等。

但是制裁的內容、強度仍存變數，因為歐盟的制裁案需要27個成員國一致同意方可施行，而匈牙利一直反對限制俄羅斯能源，德國起初也反對能源禁運，惟近期立場開始轉向支持。

歐盟、特別是德國因為大舉進口俄羅斯能源，形同資助俄國入侵烏克蘭而遭到千夫所指；但由於歐盟已高度仰賴俄國能源，歐盟官員稱，奧地利、義大利、斯洛伐克也對禁運石油持保留態度。

烏俄戰爭之前，歐盟三分之二的石油及41%的天然氣來自俄國，而德國的天然氣則有一半以上來自俄國。

這也代表，德國要排除天然氣的依賴，可能是比擺脫石油更困難的事情；儘管就數字上，美國及卡達可輕易填補缺口，但由於長期仰賴俄國管道運輸，德國沒有液化天然氣接收站，目前只能向鄰近國家採購。

除部分歐洲國家的擔憂外，歐盟也要衡量如何對俄羅斯祭出石油禁運後，又不會導致國際油價飆漲，因為這反而會讓俄國受益。

雖然歐洲多國均以衝擊經濟為由，抗拒對俄能源制裁；但是波昂大學及科隆大學最新研究指出，德國立即擺脫俄羅斯天然氣，經濟將衰退0.5%至3%，不如新冠疫情的4.5%，尚屬「顯著但可控」的衰退。

俄國 歐盟 白俄羅斯

上一則

若攻台被美制裁 傳中國高層急找銀行商對策

下一則

前一天參謀長才陣亡… 俄軍總參謀長 前線受傷返俄

延伸閱讀

控俄毀一帶一路 烏外長要中國提供安全保證

控俄毀一帶一路 烏外長要中國提供安全保證
搶普亭人才 美擬為俄頂尖科學家放寬簽證規定

搶普亭人才 美擬為俄頂尖科學家放寬簽證規定
代表團雇員被關8個月 歐盟要求中國適當答覆

代表團雇員被關8個月 歐盟要求中國適當答覆
美擬出售俄羅斯權貴資產援助烏克蘭 俄揚言報復

美擬出售俄羅斯權貴資產援助烏克蘭 俄揚言報復

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57
馬克宏將囊括58%的選票，成為20年來首位連任成功的法國總統。（路透）

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

2022-04-24 19:21

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當