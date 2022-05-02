歐盟擬年底前禁運俄油 德：夏末前可擺脫

德國經濟部長哈柏克。(美聯社)

為因應俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟 預計將在本周提出更多制裁措施，包括年底前祭出石油禁運，以及將更多俄國 銀行業剔除出環球銀行金融電信協會(SWIFT)的支付體系外等措施。

俄羅斯能源的最大出口夥伴國之一、德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)1日表示，德國在降低能源依賴方面持續取得進展，預計在今年夏末之前，就能夠完全擺脫俄國石油。

哈柏克還說，儘管一系列措施會造成經濟成本，加重民眾負擔，但「如果德國不想要繼續被俄羅斯勒索，那這些改變就是必要的。」

路透(Reuters)及彭博(Bloomberg)引述歐盟官員報導，指歐盟預計在本周提出對俄羅斯第六輪制裁案，透過逐步限制的方式，達成年底前完全排除俄國石油的目標；歐盟此前已宣布將在8月停止俄國煤礦進口。

此外，歐盟也準備將更多白俄羅斯 及俄國銀行業踢除出SWIFT支付體系外，包括已被美國及英國制裁的俄國最大銀行、聯邦儲蓄銀行(Sberbank)；還有針對克里姆林宮高官及寡頭的制裁等。

但是制裁的內容、強度仍存變數，因為歐盟的制裁案需要27個成員國一致同意方可施行，而匈牙利一直反對限制俄羅斯能源，德國起初也反對能源禁運，惟近期立場開始轉向支持。

歐盟、特別是德國因為大舉進口俄羅斯能源，形同資助俄國入侵烏克蘭而遭到千夫所指；但由於歐盟已高度仰賴俄國能源，歐盟官員稱，奧地利、義大利、斯洛伐克也對禁運石油持保留態度。

烏俄戰爭之前，歐盟三分之二的石油及41%的天然氣來自俄國，而德國的天然氣則有一半以上來自俄國。

這也代表，德國要排除天然氣的依賴，可能是比擺脫石油更困難的事情；儘管就數字上，美國及卡達可輕易填補缺口，但由於長期仰賴俄國管道運輸，德國沒有液化天然氣接收站，目前只能向鄰近國家採購。

除部分歐洲國家的擔憂外，歐盟也要衡量如何對俄羅斯祭出石油禁運後，又不會導致國際油價飆漲，因為這反而會讓俄國受益。

雖然歐洲多國均以衝擊經濟為由，抗拒對俄能源制裁；但是波昂大學及科隆大學最新研究指出，德國立即擺脫俄羅斯天然氣，經濟將衰退0.5%至3%，不如新冠疫情的4.5%，尚屬「顯著但可控」的衰退。