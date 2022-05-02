馬立波暫停火 亞速鋼廠地下碉堡撤出百餘平民

聯合國及國際紅十字會1日協助撤離亞速鋼廠地下碉堡100多位平民。圖為隨家人撤出的幼童，坐在卡車上離開地下碉堡。(路透)

激戰多日後，烏克蘭 南部港市馬立波(Mariupol)暫時停火，聯合國 及國際紅十字會(ICRC)協助撤離亞速鋼廠(Azovstal steel plant)地下碉堡100多位平民；俄羅斯國防部1日表示，日前在敖德薩(Odessa)附近機場，炸毀美援物資。

路透報導，俄國 軍隊過去兩個月來轟炸馬立波，不僅把馬立波變成荒地、傷亡難以計數，更讓數千人在沒有水源和足夠糧食且衛生環境惡劣的情況下掙扎求生，數千名烏克蘭守軍和平民躲進亞速鋼廠地下碉堡，但廠內資源逐漸耗盡。

圖為一名馬立波市婦女在聯合國工作人員協助下，攀出地亞速鋼鐵廠的地下碉堡。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基2日推文寫道，在聯合國與紅十字會的協助下，第一批100位撤離平民2日抵達烏軍控制的西部城市札波羅熱(Zaporizhzhia)。

路透記者1日目睹數十位平民，在俄軍戒護下搭乘有聯合國標記的車輛抵達臨時收容所。

在馬立波的烏克蘭亞速營士兵護衛鋼鐵廠地下碉堡的民眾登上巴士撤離。(路透)

聯合國人道事務協調廳(OCHA)發言人阿布瑞烏(Saviano Abreu)表示，鋼廠撤離平民的行動上月29日展開，由紅十字會、俄烏政府協調進行。

聯合國發言人萊克(Jens Laerke)也證實，疏散平民的車隊行駛約143哩，30日抵達亞速鋼廠。

路透攝影記者看到平民抵達馬立波東部約20哩處，現由俄國支持的烏克蘭分離分子掌控的頓內次克(Donetsk)地區貝齊米納村(Bezimenne)。

貝齊米納村的藍色帳篷外，兩個幼童面容憂愁的等待，其中一名男孩把玩手電筒，一旁有全副武裝的男子盯著他們看；另有一名女子雙手掩面，神情激動，還有一名年輕女子伸手摸貓。

烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)說：「(撤離)行動正在進行。」

烏克蘭總統辦公室主任葉麥克(Andriy Yermak)表示，「這是第一步，我們將持續協助平民和士兵離開馬立波。」

另外，俄國國防部1日表示，俄軍高精準「縞瑪瑙」(Onyx)飛彈擊中敖德薩附近軍機場的一個機棚，內有歐美國家提供給烏克蘭的武器，並摧毀機場跑道。

敖德薩州州長馬欽柯(Maksym Marchenko)說，俄國從克里米亞半島發射稜堡(Bastion)飛彈，所幸無人受傷。