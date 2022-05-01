西方「重武器」軍援烏 重塑俄烏戰 加速雙方戰術轉變

西方國家不顧俄羅斯警告，源源不斷將重武器運往烏克蘭。圖為美國空軍29日在德拉瓦州將重型砲彈裝入C-17貨機，運往烏克蘭。(美聯社)

俄烏戰爭爆發至今，雙方基本上是使用相同的武器系統交戰，但隨著以美國為首的西方國家，不斷提供重型遠程火砲給烏克蘭 ，有軍事分析家相信將會重塑整場戰爭，加速雙方戰術上的轉變。

俄羅斯在試圖迅速占領首都基輔及其他大城市無功而返之後，改以遠程火砲砲轟，而烏克蘭總統澤倫斯基 與西方國家也為未來的激烈的砲戰做好準備。

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)29日與加拿大國防部長阿南德(Anita Anand)在五角大廈 會晤後表示，下一階段的戰爭，遠程火砲將證明是「決定性的」。美加兩國早前已承諾向烏國提供數十門155毫米榴彈砲，預計未來幾天將進一步增加支援。目前僅美國就已承諾提供近19萬發砲彈，外加90門榴彈砲。

國務卿布林肯向國會提出330億元額外援助烏克蘭，都分會用於更大口徑的遠程火砲，預料法、英及瑞典等盟國也會援助大砲。

美國官員說，西方大砲的大量湧入，將會把戰爭重塑成一場以遠程武器為後盾的血腥鬥智。

目前俄烏基本上是使用300毫米 Smerch多管火箭砲，以及1960年代已經老化的122毫米榴彈砲。分析人士說，當西方火砲源源送抵時，烏軍或會改變戰術，其中一個是反砲戰射擊(counterbattery fire)，軍隊可以尋找敵人的火砲，確定其位置並發動攻擊。

烏軍坦克30日在烏東地區的斯維亞托戈爾斯克警戒。(Getty Images)

消息指出，澤倫斯基還要求西方提供某種形式的多管火箭砲，例如美國陸軍和海軍陸戰隊使用的M142高機動性多管火箭系統，這種火砲可以快速發射砲彈，當敵方砲兵還在重新定位時已向對方轟擊。軍事分析家表示，美國提供M142絕不稀奇。

烏克蘭官員還要求更多的自行榴彈砲，而不是容易受到俄軍攻擊的M777拖曳式火砲，但烏國官員承認這個問題很敏感，未必容易達到。

俄軍使用遠程火砲，目的是避免遭烏軍伏擊，然而五角大廈評估俄軍在使用遠程火砲方面，並沒有莫斯科所期望的那樣有效。