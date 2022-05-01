澤倫斯基：數千俄兵會戰死沙場 高層備好運屍車卻不說

俄軍29日攻擊烏東地區的斯拉夫揚斯克，引燃一片火海。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)30日在夜間談話中，呼籲俄羅斯 士兵棄械投降，稱就連俄羅斯將領都深諳數千名俄羅斯士兵會戰死沙場，甚至加派冷藏車準備處理屍體；在戰略攻勢方面，俄羅斯軍隊軍在烏克蘭東部的攻略進展緩慢，南部敖德薩(Odessa)機場跑道遭飛彈攻擊，所幸無人受傷，但跑道受損已無法使用。

澤倫斯基表示，俄羅斯招募「戰鬥經驗不足的非志願役」，這些在戰鬥初期節節敗退的部隊，如今再次重新上陣。

烏克蘭東部頓內次克的一名老婦攜帶她心愛的狗，搭乘巴士逃離硝煙滾滾的利曼市。(美聯社)

澤倫斯基說，俄羅斯指揮官完全了解，會有數千「砲灰」戰死，未來幾周也會有數千人受傷。

澤倫斯基說：「俄羅斯指揮官對士兵說謊，威脅如果拒絕戰鬥，將面臨嚴重後果，卻未告知俄羅斯部隊已準備好裝屍體的冷藏卡車 ，也沒有說明許多將領早已預期會有士兵傷亡。」

澤倫斯基話鋒一轉，試圖招降俄軍；他說道：「每一位俄羅斯士兵都還來得及拯救自己的性命，你們在俄羅斯活著，總比戰死在我們的土地上還要好。」

西方軍事分析師表示，俄軍及烏克蘭分離分子在烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區的攻勢進展不如預期，且面臨烏克蘭士兵頑劣抵禦。

在烏克蘭南部敖德薩，敖德薩州州長馬欽柯(Maxim Marchenko)在通訊軟體Telegram上表示，一枚俄軍飛彈30日摧毀敖德薩機場的跑道，所幸無人受害。

烏克蘭軍方表示，敖德薩機場跑道受損，已不堪使用。

烏東頓內次克地區多布羅皮利亞鎮的一幢公寓遭俄軍砲擊，陽台垮塌。(美聯社)

馬欽柯在影片中說：「敵人30日從克里米亞半島(Crimea)發射一枚稜堡岸防飛彈(Bastion coastal defence missile)，敖德薩機場的跑道已被摧毀。感謝老天爺，沒有任何受害人。」

另外，在烏克蘭軍隊奪回失土方面，烏克蘭武裝部隊參謀總部透過「臉書」(Facebook)宣布，烏克蘭軍方已奪回東部哈爾科夫州(KharkivOblast)的四個聚落控制權。