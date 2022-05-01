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馬立波鋼鐵廠20平民撤 烏軍妻求援：請比照敦克爾克救人

編譯陳韻涵／綜合30日電
被俄軍圍困的馬立波市亞速鋼廠，30日在聯合國和紅十字會的監督下短暫停火，並有一小部分平民撤出。圖為上月25日俄軍轟炸亞速鋼廠。(路透)
被俄軍圍困的馬立波市亞速鋼廠，30日在聯合國和紅十字會的監督下短暫停火，並有一小部分平民撤出。圖為上月25日俄軍轟炸亞速鋼廠。(路透)

烏克蘭東南部戰略港都馬立波(Mariupol)短暫停火，烏軍最後陣地亞速(Azovstal)鋼鐵廠30日有20位平民撤離；馬立波守軍的妻子當也求助，稱廠區內有數百名傷兵待援。

保衛馬立波的亞速軍團(Azov Regiment)副指揮官帕拉瑪爾(Svyatoslav Palamar)說，停火期間為當地上午6時到11時，雙方遵守協議，但車隊6時25分才到。

他說：「我們把20位婦孺帶往指定地點，希望她們平安抵達烏軍控制的札波羅熱(Zaporizhzhia)；守軍仍繼續救援行動，搶救瓦礫堆中的傷者，大多為老弱婦孺。」

「希望這種撤離模式可以延續，直到成功撤離所有平民，但我們不明白，為何需要緊急醫療照護的傷者無法撤離，這部分沒有被討論到」；他接著說：「我們重申，不僅需要撤離平民，也需要撤離需要就醫的傷兵。」

俄羅斯塔斯新聞社(TASS)報導，鋼鐵廠撤離25位平民，包括六名14歲以下的青少年。

過去幾周來，亞速鋼鐵廠不僅遭俄軍地面部隊包圍，也面臨頻繁空襲；衛星影像顯示，鋼鐵廠地面建築幾乎被夷為平地；廠區內有錯綜複雜的地下設施與空間，約三千軍民躲藏其中。

鋼鐵廠守軍表示，27日的一次夜間空襲炸毀廠區內的臨時醫院，傷者大增。

來源：Associated Press

「撤離平民 也要撤離守軍」

美聯社報導，兩名鋼鐵廠守軍的妻子呼籲，不僅要撤離平民，也要撤離守軍。

29歲尤利亞‧費杜休克(Yuliia Fedusiuk)的夫婿阿爾塞尼(Arseniy Fedusiuk)是亞速營士兵，她說：「守軍的性命同樣重要，不能只顧平民。」

尤利亞與亞速鋼鐵廠指揮官普羅科潘柯(Denys Prokopenko)的27歲妻子卡特琳娜(Kateryna Prokopenko)，29日在羅馬為鋼鐵廠守軍請命，籲國際協助鋼鐵廠守軍脫困。

鋼鐵廠結構雖能抵禦空襲，但廠內糧食、水源、藥物和軍火逐漸耗盡；一名男子自述一天只吃一餐，四人分享約1.5公升的水。

聯合國秘書長古特瑞斯和俄國總統普亭上周討論後，同意聯合國與國際紅十字會協助撤離廠區內的平民，但不包含戰鬥人員。

眾多烏克蘭士兵被俄軍圍困在馬立波市亞速鋼廠，拒絕投降，準備決一死戰。他們的妻子2...
眾多烏克蘭士兵被俄軍圍困在馬立波市亞速鋼廠，拒絕投降，準備決一死戰。他們的妻子29日向國際社會求援。(美聯社)

「600傷兵 多人開放創傷」

卡特琳娜用英文建議，可以採取1940年第二次世界大戰期間的敦克爾克(Dunkirk)任務模式，當年盟軍派遣數百艘船艦從德軍控制的法國北部海灘，救出逾33萬名英國及盟國士兵。

她說：「我們可以採取這種撤離行動，保護守軍、平民和孩子，現在就需要，分秒必爭。」

卡特琳娜表示，廠內約有600名傷兵，不少人的繃帶需要更換，還有部分開放性傷口與截肢的傷患。

聯合國 普亭 烏克蘭

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