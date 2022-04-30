我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

擊落40架俄機的烏克蘭王牌飛官陣亡 首名美國公民戰死

編譯陳韻涵／綜合29日電
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

在俄烏戰役中驍勇善戰擊落40架俄羅斯戰機的29歲烏克蘭飛官「基輔幽靈」塔拉巴爾卡少校(Stepan Tarabalka)，已在上個月陣亡，並獲追贈金星勳章；另外，烏國戰場傳出首名美國公民戰死的消息，死者是代表軍事包商的22歲前陸戰隊員坎塞爾(Willy Joseph Cancel)，他的屍首尚未尋獲。

倫敦泰晤士報29日報導，塔拉巴爾卡3月13日與俄軍交戰，寡不敵眾捐軀。

塔拉巴爾卡在俄烏戰爭開戰首日擊落六架俄國戰機，之後屢戰屢捷，先後擊落40架俄機，驍勇事蹟被烏克蘭政府用來宣傳，鼓舞士氣。

烏國官員推文寫道：「人稱基輔幽靈，沒錯，他已成為俄國戰機侵烏的夢魘。」

烏克蘭參謀總部則貼出塔拉巴爾卡坐在米格29戰機內全副武裝的照片，寫道「嗨，占領者，我們來取你們的魂了！」

塔拉巴爾卡坐在戰機內全副武裝的照片。(取材自推特)
塔拉巴爾卡坐在戰機內全副武裝的照片。(取材自推特)

俄烏空軍實力懸殊，但開戰以來，俄羅斯並未占到優勢。圖為俄羅斯空軍的蘇愷35式戰機...
俄烏空軍實力懸殊，但開戰以來，俄羅斯並未占到優勢。圖為俄羅斯空軍的蘇愷35式戰機。(美聯社)

塔拉巴爾卡身後留下妻子和八歲兒子雅里克(Yarik)，他的家屬表示，當局贈他「金星勳章」，並授予「烏克蘭英雄」稱號。

消息人士透露，塔拉巴爾卡的頭盔和護目鏡將在倫敦拍賣。

塔拉巴爾卡的戰績太猛，一度令人質疑「基輔幽靈」的真實性；他的雙親在兒子戰死後接受美國「全國公共廣播電台」訪問時未提及任何智勇之舉，僅表示「我們知道他執行飛行任務，他完成任務，但不會回來了」。

他的雙親表示，他自幼立志成為飛行員，而他們只能為他祈禱；他的父親說：「我們希望他在戰後受到敬仰，但也希望他健在。」

另外，紐約州橘郡郡長紐豪斯(Steven Neuhaus)日前發布聲明，稱前陸戰隊員、22歲公民坎塞爾25日在烏身亡。

紐約州橘郡郡長紐豪斯日前發布聲明，稱前陸戰隊員、22歲公民坎塞爾25日在烏身亡。...
紐約州橘郡郡長紐豪斯日前發布聲明，稱前陸戰隊員、22歲公民坎塞爾25日在烏身亡。(取材自推特)

他的母親瑞貝卡•卡布雷拉(Rebecca Cabrera)表示，兒子與私人軍事包商簽約，2月底赴烏作戰，「他相信烏克蘭抗爭的目的，他想成為一份子。」

她說，兒子和外國傭兵一起作戰，同行者還沒找到他的遺骸，或同樣遭遇不測。

拜登總統則說：「這令人難過，他留下一個小嬰兒。」

坎塞爾的妻子26日得知丈夫殉難，身後留下她與七個月大的兒子。

烏克蘭 俄國 拜登

上一則

美製「鳳凰幽靈」無人機 將運抵烏克蘭

下一則

首季勞工薪資漲幅創紀錄 仍追不上物價

延伸閱讀

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡
情報單位、谷歌發警告：美遭惡劣網攻 中國威脅最大

情報單位、谷歌發警告：美遭惡劣網攻 中國威脅最大
路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制

路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制
俄烏戰爭滿2個月 俄軍近2.2萬人陣亡

俄烏戰爭滿2個月 俄軍近2.2萬人陣亡

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
馬克宏將囊括58%的選票，成為20年來首位連任成功的法國總統。（路透）

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

2022-04-24 19:21
財政部長葉倫。(歐新社)

通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅

2022-04-23 21:31

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子