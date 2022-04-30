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疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

烏克蘭嚴抓「叛國賊」 查禁11親俄政黨、已逮捕400人

編譯潘勛／綜合29日電
烏克蘭秘密勤務局大力清查與俄羅斯合作的叛國者，圖為在哈爾科夫逮捕的一名叛國嫌犯。(美聯社)
烏克蘭秘密勤務局大力清查與俄羅斯合作的叛國者，圖為在哈爾科夫逮捕的一名叛國嫌犯。(美聯社)

烏克蘭當局刻正掃蕩國內與俄國占領軍勾結勢力，依當前頒布的戒嚴令，當局已查禁11個親俄政黨，凡通敵而致他人於死者將面臨無期徒刑；目前在哈爾科夫區(Kharkiv)就有近400人被捕，當局並表示，通敵者名單正在集纂，完成後將公之於眾。

美聯社29日報導，雖說烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)政府廣獲支持，但並非所有烏國人都反對這次俄國入侵，頓巴斯區(Donbas)俄語民眾裡尤其如此；俄烏開戰之後，國會立即制定反通敵法，由澤倫斯基簽字執行。

目前與俄軍勾結者，或公開揚言俄國沒入侵、支持莫斯科者，都面臨最高15年刑期，通敵行動致人於死者更處無期徒刑。

澤倫斯基表示，因通敵而究責是免不了的事，不管是今天、明天，最重要的是司法一定要伸張。

有些生意人、公職人員、州政府官員甚至軍人都叛逃到俄國一方；烏國國家調查局表示，200多起通敵案已經成案；澤倫斯基甚至開除國家安全局(SBU)兩名將領，指控他們叛國。

依戒嚴令，當局已查禁11個親俄政黨，包括在450席國會裡擁有25席的「護生反對黨平台」(OPFL)，創辦該黨的是與俄國總統普亭過從甚密的寡頭梅維楚克(Viktor Medvedchuk)，梅氏現已下獄。

俄羅斯軍方聲稱馬立波市區的烏軍已經肅清，並帶領媒體在市區拍照。圖中顯示俄軍在馬立...
俄羅斯軍方聲稱馬立波市區的烏軍已經肅清，並帶領媒體在市區拍照。圖中顯示俄軍在馬立波港區巡邏。(歐新社)

當局表示，東南部某些親俄人士甚至在交戰現場當觀測員，指引俄軍砲擊；在俄軍重重包圍的馬立波市(Mariupol)，官員們譴責與俄勾結者切斷電力、自來水、天然氣及通訊；市長博伊琴科( Vadym Boychenko)表示，現在終於了解何以俄軍能對重要基礎設施進行精準、協調攻擊，有些人甚至把疏散民眾巴士的地點、時間都通報給俄軍。

依戒嚴令，軍法檢察官得不通知被告律師，逕行羈押嫌犯30天；當局曉得因意見不同就拘捕人的後果，包括正中莫斯科下懷，說烏國壓迫俄語民眾，但官員們表示，戰時言論自由與平時不同。

俄國 澤倫斯基 烏克蘭

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