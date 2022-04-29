歐盟停購俄石油 德國轉向不再反對 為下輪制裁舖路

德國一改過去反對歐盟 禁止進口俄羅斯石油 的態度，為歐盟停購俄羅斯石油掃除了障礙。

歐盟兩名官員透露，德國駐歐盟代表28日放棄反對制裁俄羅斯石油，但前提是柏林要有足夠時間確保有其他來源替代。

歐盟外交官員表示，德國態度的轉變，增加歐盟分階段禁運俄羅斯石油的可能性，他們相信最快可能在下周作出決定。

由於歐盟禁運俄羅斯石油必須獲得全部27個成員國同意，而德國作為龍頭舉足輕重，現在改變過去反對態度，即使匈牙利、義大利、奧地利及希臘仍對禁運俄羅斯石油持謹慎態度，但最大的障礙既已掃除，估計問題已不大，目前只餘下歐盟究竟以多快的速度停止採購俄羅斯石油。

消息指，在禁止俄羅斯石油的問題上，歐盟是在最近幾天發生決定性變化，主要原因是俄羅斯以未有以盧布支付帳單為由，停止供應天然氣給波蘭及保加利亞，因而觸發德國的不滿。

布魯塞爾智庫組織Bruegel估計，歐盟目前每天向俄羅斯國營公司支付10億歐元作為購買包括天然氣在內的能源費用，其中每天從俄羅斯進口300至350萬桶石油，占歐盟石油進口的約27%。

歐盟外交官員表示，27個成員國的官員28日討論石油制裁，其執行機構歐盟委員會將在未來幾天繼續與其他成員國進一步討論，最快可能在下周初提出建議。

雖然禁止進口俄國石油的可能性極大，但歐盟必須考慮到歐洲煉油廠需要時間來適應非俄國原油，此外，對於通過油管接收俄羅斯石油的內陸國家，例如匈牙利來說，如何適應停用俄羅斯石油是非常複雜的。

此外，德國官員表示，即使歐盟禁止進口俄羅斯石油，但能否打擊俄國仍是疑問，因為俄羅斯可以輕鬆將石油出售給印度和中國等其他客戶。