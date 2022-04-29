我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

歐盟停購俄石油 德國轉向不再反對 為下輪制裁舖路

編譯盧炯燊／綜合28日電

德國一改過去反對歐盟禁止進口俄羅斯石油的態度，為歐盟停購俄羅斯石油掃除了障礙。

歐盟兩名官員透露，德國駐歐盟代表28日放棄反對制裁俄羅斯石油，但前提是柏林要有足夠時間確保有其他來源替代。

歐盟外交官員表示，德國態度的轉變，增加歐盟分階段禁運俄羅斯石油的可能性，他們相信最快可能在下周作出決定。

由於歐盟禁運俄羅斯石油必須獲得全部27個成員國同意，而德國作為龍頭舉足輕重，現在改變過去反對態度，即使匈牙利、義大利、奧地利及希臘仍對禁運俄羅斯石油持謹慎態度，但最大的障礙既已掃除，估計問題已不大，目前只餘下歐盟究竟以多快的速度停止採購俄羅斯石油。

消息指，在禁止俄羅斯石油的問題上，歐盟是在最近幾天發生決定性變化，主要原因是俄羅斯以未有以盧布支付帳單為由，停止供應天然氣給波蘭及保加利亞，因而觸發德國的不滿。

布魯塞爾智庫組織Bruegel估計，歐盟目前每天向俄羅斯國營公司支付10億歐元作為購買包括天然氣在內的能源費用，其中每天從俄羅斯進口300至350萬桶石油，占歐盟石油進口的約27%。

歐盟外交官員表示，27個成員國的官員28日討論石油制裁，其執行機構歐盟委員會將在未來幾天繼續與其他成員國進一步討論，最快可能在下周初提出建議。

雖然禁止進口俄國石油的可能性極大，但歐盟必須考慮到歐洲煉油廠需要時間來適應非俄國原油，此外，對於通過油管接收俄羅斯石油的內陸國家，例如匈牙利來說，如何適應停用俄羅斯石油是非常複雜的。

此外，德國官員表示，即使歐盟禁止進口俄羅斯石油，但能否打擊俄國仍是疑問，因為俄羅斯可以輕鬆將石油出售給印度和中國等其他客戶。

石油 歐盟 俄羅斯

上一則

迎戰「假消息」 國安部設虛假資訊管委會

下一則

進攻烏東緩慢 俄兵：我們已死2.5萬人

延伸閱讀

歐企低頭 擬用盧布購買俄氣

歐企低頭 擬用盧布購買俄氣
衛星照片顯示俄軍出動「海豚」守衛黑海最重要海軍基地

衛星照片顯示俄軍出動「海豚」守衛黑海最重要海軍基地
麥當勞撤出俄羅斯市場 無奈丟棄「價值1億元食材」

麥當勞撤出俄羅斯市場 無奈丟棄「價值1億元食材」
聯合國秘書長訪烏克蘭也不管 俄軍飛彈「照轟基輔」

聯合國秘書長訪烏克蘭也不管 俄軍飛彈「照轟基輔」

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
馬克宏將囊括58%的選票，成為20年來首位連任成功的法國總統。（路透）

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

2022-04-24 19:21

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝