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進攻烏東緩慢 俄兵：我們已死2.5萬人

編譯郭宣含／綜合28日電
俄軍持續轟炸烏境各地，一處神殿已如廢墟。（路透）
俄軍持續轟炸烏境各地，一處神殿已如廢墟。（路透）

美國、烏克蘭和北約(NATO)官員表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭東部取得部分進展，但進展緩慢且不順，尚未取得重大突破，同時俄軍仍努力修復前幾周入侵後遺留下的問題；另根據烏克蘭攔截到的電話，俄軍坦承2萬5900名俄軍在戰爭中喪命，雖無法獨立確認，但該數據接近烏軍的說法。

美國官員表示，美國看到「一些證據」顯示，俄軍在整合空中和地面行動，以及重新補給戰場軍隊的能力都有所進步；一名國防高階人員指出，不過俄軍進展「緩慢且不順」，俄軍每天只能前進幾公里左右。

不過美國認為，俄國能夠從戰爭前期的錯誤中學習；北約一名高層官員表示，俄國將指揮與管控的要件安置在烏東邊界，顯示俄國企圖改善攻擊烏克蘭首都基輔時溝通與協調不順的問題。

根據該名北約官員，目前烏克蘭境內有92個營級戰術群(BTG，俄軍營級作戰單位，每營約800至1000名士兵)，另有20個BTG在俄國邊界。

歐洲一名國防官員表示，俄軍進攻的協調改善但僅限於小編隊，這是最低程度的互相支援，在北約這只是基本。

了解最新情報的西方官員表示，就算俄軍從先前戰爭失敗學到教訓，也不清楚俄國能否做出必要改善以拿下烏東頓巴斯(Donbas)地區。

俄軍從烏克蘭多處撤離後，人力與設備損失慘重，而且西方官員認為至今可能尚未完全恢復。

一名國防官員表示，根據美國評估，俄國軍隊陣形與預期更差，「有些坦克沒有駕駛或隊員，有些裝甲車的後座沒人。」

俄軍前進頓巴斯地區的每一步都遭遇烏克蘭人奮力抵抗，而且該地烏軍多年來對抗俄國支持的分離主義者，因此有更充裕時間轉變成防守陣形。

每日郵報(DailyMail)報導，烏克蘭攔截到俄軍電話，而根據烏軍公布的對話文字檔，一名俄軍表示：「我們的孩子被殺爆，官方數據是一回事，但我跟你說，2萬5900人死了。」

烏克蘭攔截的另一通俄軍通話中，另一名俄軍談到其指揮官慘死，「他的腸子被拾起放回肚子內，他們把他送上直升機，載回俄國捐出他的心臟。」

這兩段對話內容都未經獨立確認，但俄軍陣亡數字，跟烏克蘭聲稱的2萬2800人差距不大。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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