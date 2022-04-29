微軟報告：俄羅斯武攻、網攻齊下 烏克蘭防禦力超預期

俄烏戰爭開打之後幾周，美國官員對於俄羅斯 力量龐大的「網路兵工廠」(cyberarsenal)似乎不見蹤影頗為納悶。絕大多數軍事專家都預測，俄羅斯入侵烏克蘭 的最初幾個小時之內，俄軍便會透過網路攻擊癱瘓烏克蘭電力系統、手機服務，等於讓烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)與外界隔絕，但這些狀況卻都沒有發生。

微軟 公司(Microsoft)27日公布最新研究報告指出，俄羅斯其實出動了頂尖駭客網軍發動數百次低調隱密的攻擊，許多攻擊行動的時間點還搭配俄軍的飛彈發射或地面部隊攻擊。

報告指出，後來出現的結果是，專家認為俄羅斯網路攻擊的技術被高估了，烏克蘭方面抵抗俄羅斯網軍的防禦能力則被低估。

微軟公司俄烏戰爭網路攻擊調查小組召集人布爾特(Tom Burt)指出，俄羅斯啟動摧毀計畫與間諜行動，找來最優秀的人員執行任務，雖然取得某種勝利，卻遭遇烏克蘭人的強力抵抗，俄方某些網路攻擊行動完全被烏克蘭攔阻。

布爾特說，肉眼看不見的網路戰爭一直與俄羅斯軍隊的侵略行動平行展開，某些時候網路戰爭甚至扮演直接支援地面戰爭的角色。他說，早在俄軍入侵烏克蘭領土之前的數小時，與俄羅斯有關的電腦駭客就開始24小時發動網路攻擊。

微軟公司調查報告指出，從戰爭爆發前到今年3月間，至少6個與俄羅斯政府有關的駭客組織總共對烏克蘭企業及政府機構共計發動237次攻擊行動，主要目的在於破壞電腦系統，某些行動則企圖搜集情資或散布假消息。

微軟研究也詳細說明了幾起攻擊，似乎顯示是網路攻擊和地面活動在配合同步進行。

微軟指出，以3月1日為例，俄羅斯駭客攻擊基輔的媒體公司，包括一個主要廣播網路，使用旨在破壞電腦系統和竊取資訊的惡意軟體；也在同一天，俄軍飛彈摧毀基輔的一座電視塔，導致一些電台被迫停播。

微軟表示，該事件表明俄羅斯有意在入侵期間，控制烏克蘭的資訊流。