我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

微軟報告：俄羅斯武攻、網攻齊下 烏克蘭防禦力超預期

記者顏伶如／綜合報導

俄烏戰爭開打之後幾周，美國官員對於俄羅斯力量龐大的「網路兵工廠」(cyberarsenal)似乎不見蹤影頗為納悶。絕大多數軍事專家都預測，俄羅斯入侵烏克蘭的最初幾個小時之內，俄軍便會透過網路攻擊癱瘓烏克蘭電力系統、手機服務，等於讓烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)與外界隔絕，但這些狀況卻都沒有發生。

微軟公司(Microsoft)27日公布最新研究報告指出，俄羅斯其實出動了頂尖駭客網軍發動數百次低調隱密的攻擊，許多攻擊行動的時間點還搭配俄軍的飛彈發射或地面部隊攻擊。

報告指出，後來出現的結果是，專家認為俄羅斯網路攻擊的技術被高估了，烏克蘭方面抵抗俄羅斯網軍的防禦能力則被低估。

微軟公司俄烏戰爭網路攻擊調查小組召集人布爾特(Tom Burt)指出，俄羅斯啟動摧毀計畫與間諜行動，找來最優秀的人員執行任務，雖然取得某種勝利，卻遭遇烏克蘭人的強力抵抗，俄方某些網路攻擊行動完全被烏克蘭攔阻。

布爾特說，肉眼看不見的網路戰爭一直與俄羅斯軍隊的侵略行動平行展開，某些時候網路戰爭甚至扮演直接支援地面戰爭的角色。他說，早在俄軍入侵烏克蘭領土之前的數小時，與俄羅斯有關的電腦駭客就開始24小時發動網路攻擊。

微軟公司調查報告指出，從戰爭爆發前到今年3月間，至少6個與俄羅斯政府有關的駭客組織總共對烏克蘭企業及政府機構共計發動237次攻擊行動，主要目的在於破壞電腦系統，某些行動則企圖搜集情資或散布假消息。

微軟研究也詳細說明了幾起攻擊，似乎顯示是網路攻擊和地面活動在配合同步進行。

微軟指出，以3月1日為例，俄羅斯駭客攻擊基輔的媒體公司，包括一個主要廣播網路，使用旨在破壞電腦系統和竊取資訊的惡意軟體；也在同一天，俄軍飛彈摧毀基輔的一座電視塔，導致一些電台被迫停播。

微軟表示，該事件表明俄羅斯有意在入侵期間，控制烏克蘭的資訊流。

俄羅斯 烏克蘭 微軟

上一則

布林肯：印太經濟架構具包容性 不會排除台灣

下一則

迎戰「假消息」 國安部設虛假資訊管委會

延伸閱讀

衛星照片顯示俄軍出動「海豚」守衛黑海最重要海軍基地

衛星照片顯示俄軍出動「海豚」守衛黑海最重要海軍基地
麥當勞撤出俄羅斯市場 無奈丟棄「價值1億元食材」

麥當勞撤出俄羅斯市場 無奈丟棄「價值1億元食材」
聯合國秘書長訪烏克蘭也不管 俄軍飛彈「照轟基輔」

聯合國秘書長訪烏克蘭也不管 俄軍飛彈「照轟基輔」
加拿大國會通過動議 認定俄在烏克蘭種族滅絕暴行

加拿大國會通過動議 認定俄在烏克蘭種族滅絕暴行

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
馬克宏將囊括58%的選票，成為20年來首位連任成功的法國總統。（路透）

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

2022-04-24 19:21

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝