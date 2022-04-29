迎戰「假消息」 國安部設虛假資訊管委會

國土安全部27日宣布成立「虛假資訊管理委員會」，由妮娜‧貞柯維奇領導。（取材自推特）

國土安全部27日宣布成立「虛假資訊管理委員會」(DGB)，目的旨在打擊來自俄羅斯 的假消息，以及美墨邊境 的人口走私集團對跨境移民 所散播的謠言。

國安部27日發出的聲明表示：「假消息的擴散可能危害我們的邊境安全，破壞那些正面臨災難的美國人的安全，摧毀民眾對民主體制的信任」，同時承諾該委員會將「保護民眾的隱私、民權和公民自由」。

虛假資訊委員會將由妮娜‧貞柯維奇(Nina Jankowicz)以執行主任的身分領導，並致力維護言論自由；貞柯維奇過去對俄羅斯當局的假訊息策略，以及如何在網路上造成騷動等做法都頗有研究，她目前也是威爾森中心(Wilson Center)肯南研究所(Kennan Institute)的研究員。

隨著期中選舉將至，俄羅斯更積極發送關於俄烏戰爭的假資訊，以及新冠疫苗的陰謀論，藉此分化美國選民；俄羅斯官員、國家媒體、和社群官方帳號甚至在網路上大肆宣稱，那些在烏克蘭被炸毀的建築物、還有戰爭遺留關於屍體的照片或影片全都是假的。

對此虛假資訊委員會將持續監控假訊息可能帶來的威脅，或採取進一步行動；不過國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)27日接受議員質詢時表示，該組織會在11月期中選舉之前糾舉假消息。

此外，近幾年非法跨境移民的問題持續在美墨邊境升溫，人口販子為了「招攬」生意，經常散播關於美國政府在邊境政策上的錯誤訊息；「虛假資訊治理委員會」成立後，將聚焦對抗這些假訊息。

以去年9月為例，大批海地移民受到臉書和WhatsApp上流傳的資訊給誤導，造成1萬4000名移民湧入德州邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)，最終使得一部份人被強制驅離；梅奧卡斯當時曾說：「我們很擔心，有很多海地人誤以為邊境開放了。」