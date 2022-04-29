我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

情報單位、谷歌發警告：美遭惡劣網攻 中國威脅最大

記者顏伶如／綜合報導
一個名為APT41的駭客組織入侵美國公司，司法部2020年指控並逮捕五中國公民。（Getty Images）
一個名為APT41的駭客組織入侵美國公司，司法部2020年指控並逮捕五中國公民。（Getty Images）

新聞周刊(Newsweek)28日報導，美國情報機構、拜登總統以及包括谷歌(Google)在內大型企業，上個月紛紛提出相同警告指出，來自某些外國政府的網路駭客攻擊威脅日漸嚴重，其中來自中國的網路駭客對美國政府及私人企業的攻擊規模最大，手段最活躍，持續時間也最久。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)日前在「60分鐘」(60 Minutes)專訪時說，從反情報立場來看，美國面臨最大威脅來自中國，尤其是中國共產黨；他說：「他們鎖定我們的發明，我們的商業機密，還有我們的智慧財產，規模之大在歷史上前所未見。」

谷歌旗下「威脅分析團體」(TAG)指出，美國國內遭遇手段最惡劣的網路攻擊，發動者大多來自伊朗北韓、俄羅斯及中國。谷歌資安工程師李奧納德(Billy Leonard)指出，這些國家利用社會大眾對俄烏戰爭的關注，做為散布惡意軟體的管道。

李奧納德表示，來自中國、伊朗、北韓及俄羅斯，有政府在背後撐腰的駭客，外加各種不同的團體，都利用與俄烏戰爭有關的話題，引誘鎖定目標開啟帶有惡意軟體程式的電郵，或點擊內藏惡意軟體的網路聯結。

國家情報總監辦公室(ODNI)3月公布的「2022美國情報機構年度威脅評估報告」當中，對於不同國家的網路攻擊手段列出詳細說明。

報告中指出，伊朗發動的網路攻擊，主要目的是報復以色列，來自俄羅斯的網路攻擊則針對美國重大基礎建設進行破壞，並且操控媒體機構，北韓長期以來擅長發動祕密、大膽的網路攻擊，出手時機讓人出乎意料。

美國情報機構、拜登總統以及包括谷歌在內等大型企業，紛紛提出相同警告指出，來自某些...
美國情報機構、拜登總統以及包括谷歌在內等大型企業，紛紛提出相同警告指出，來自某些外國政府的網路駭客攻擊威脅日漸嚴重。（Getty Images）

中國網攻 能中斷美基建服務

而中國的網路攻擊則堪稱對美國政府及美國企業「範圍最廣，手段最活躍、持續最長久的網路間諜威脅」，中國駭客絕對有能力發動足以中斷美國國內重要基礎建設服務的網路攻擊。

眾院國土安全委員會共和黨籍資深成員卡特科(John Katko)日前在媒體投書中寫道：「我們現在就要採取行動，讓美國成為全世界網路安全最鞏固的國家。」

駭客 伊朗 北韓

上一則

疫情改變你和我／種族化「厭女現象」達高峰 亞裔女夜逛紐約心驚驚

下一則

「別考驗我們耐心」俄再武嚇：西方再供武器 必有軍事回應

延伸閱讀

美國首季GDP意外衰退1.4％ 疫情衰退以來首見

美國首季GDP意外衰退1.4％ 疫情衰退以來首見
美情報單位、谷歌警告：中俄與北韓將發動網路攻擊

美情報單位、谷歌警告：中俄與北韓將發動網路攻擊
美國經濟衰退要怪誰？CNN：聯準會、疫情、戰爭、拜登

美國經濟衰退要怪誰？CNN：聯準會、疫情、戰爭、拜登
首發自介影片 美駐北京大使：核心任務促進美國價值觀

首發自介影片 美駐北京大使：核心任務促進美國價值觀

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
馬克宏將囊括58%的選票，成為20年來首位連任成功的法國總統。（路透）

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

2022-04-24 19:21

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝