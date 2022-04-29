情報單位、谷歌發警告：美遭惡劣網攻 中國威脅最大

一個名為APT41的駭客組織入侵美國公司，司法部2020年指控並逮捕五中國公民。（Getty Images）

新聞周刊(Newsweek)28日報導，美國情報機構、拜登總統以及包括谷歌(Google)在內大型企業，上個月紛紛提出相同警告指出，來自某些外國政府的網路駭客 攻擊威脅日漸嚴重，其中來自中國的網路駭客對美國政府及私人企業的攻擊規模最大，手段最活躍，持續時間也最久。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)日前在「60分鐘」(60 Minutes)專訪時說，從反情報立場來看，美國面臨最大威脅來自中國，尤其是中國共產黨；他說：「他們鎖定我們的發明，我們的商業機密，還有我們的智慧財產，規模之大在歷史上前所未見。」

谷歌旗下「威脅分析團體」(TAG)指出，美國國內遭遇手段最惡劣的網路攻擊，發動者大多來自伊朗 、北韓 、俄羅斯及中國。谷歌資安工程師李奧納德(Billy Leonard)指出，這些國家利用社會大眾對俄烏戰爭的關注，做為散布惡意軟體的管道。

李奧納德表示，來自中國、伊朗、北韓及俄羅斯，有政府在背後撐腰的駭客，外加各種不同的團體，都利用與俄烏戰爭有關的話題，引誘鎖定目標開啟帶有惡意軟體程式的電郵，或點擊內藏惡意軟體的網路聯結。

國家情報總監辦公室(ODNI)3月公布的「2022美國情報機構年度威脅評估報告」當中，對於不同國家的網路攻擊手段列出詳細說明。

報告中指出，伊朗發動的網路攻擊，主要目的是報復以色列，來自俄羅斯的網路攻擊則針對美國重大基礎建設進行破壞，並且操控媒體機構，北韓長期以來擅長發動祕密、大膽的網路攻擊，出手時機讓人出乎意料。

美國情報機構、拜登總統以及包括谷歌在內等大型企業，紛紛提出相同警告指出，來自某些外國政府的網路駭客攻擊威脅日漸嚴重。（Getty Images）

中國網攻 能中斷美基建服務

而中國的網路攻擊則堪稱對美國政府及美國企業「範圍最廣，手段最活躍、持續最長久的網路間諜威脅」，中國駭客絕對有能力發動足以中斷美國國內重要基礎建設服務的網路攻擊。

眾院國土安全委員會共和黨籍資深成員卡特科(John Katko)日前在媒體投書中寫道：「我們現在就要採取行動，讓美國成為全世界網路安全最鞏固的國家。」