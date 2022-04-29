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拜登追加援烏330億 將提案沒收俄權貴資產

記者張文馨／華盛頓報導

拜登總統28日在白宮宣布，向國會提交追加援助烏克蘭預算330億元，其中200億元用於軍事和安全援助；此外，拜登也將在國會提案，使行政部門更便於沒收所有被點名制裁的俄羅斯權貴資產，用於支持烏克蘭。

拜登在白宮演說表示，這是為自由而戰，若美國不支持烏克蘭人民捍衛他們的國家，就等同支持俄國繼續在烏實施暴行和侵略。

國會上月通過援助烏克蘭預算136億元，拜登火速簽署成案，用以投入人道和軍事援助，戰火迄今未歇。

「紐約時報」報導，最新追加預算案包含超過200億元軍事與安全援助(114億元為軍事裝備，26億元為美軍在歐洲的部署，以及19億元投入網路安全和情報支持)。

此外，美國政府規畫投入85億元為經濟協助，以及食物和醫藥等人道援助經費30億元。

紐時報導，加上日前的緊急支出，美國政府將投入466億元在這場戰爭，超過俄羅斯全年度國防預算的三分之二；拜登呼籲歐洲盟友慷慨解囊。

拜登在遞交給國會的信件中表示，怯於抗擊發生在歐洲的殘暴侵略戰爭，不敢挺身而出的代價，永遠都比堅定抵禦攻擊來得高，美國必須迎難而上，善盡己責。

拜登政府在援助烏克蘭議題上獲得跨黨派議員支持，預料預算通過不會太困難，「華爾街日報」推估，9月底前預算應可到位。

紐時報導，拜登政府官員打算順便夾帶225億元的新冠疫情應對基金，共和黨已表態反對。

自俄烏戰爭以來，美國政府陸續制裁數百名俄羅斯權貴和國會議員，更將凍結權貴名下的奢侈資產列為重要目標，美國司法部與歐洲相關部門展開聯合行動，跨國追蹤執行資產凍結，包含凍結銀行帳戶與沒收豪華遊艇和公寓。

西方世界期盼透過制裁俄羅斯權貴施壓克里姆林宮，增加俄國的開戰成本。

拜登政府將提案修法，包含認定俄羅斯權貴與俄國政府的腐敗交易獲利為非法，予以刑事起訴；允許沒收俄國權貴用來逃避制裁的資產；將逃避制裁入罪；以及將洗錢起訴效期由5年延長為10年。

白宮發布的成果清單表示，法案還將允許政府將沒收的資產所得用於支持烏克蘭，進一步強化執法行動。

拜登 預算 烏克蘭

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