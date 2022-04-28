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「別把大熊逼到死角」普亭暗示若遭威脅將用核武

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯總統普亭27日對俄國國會議員表示，任何試圖干涉烏克蘭局勢的國家，都將會面臨俄國閃電般的打擊。他暗示，如果需要用核武，就會毫不猶豫動用。(歐新社)
俄羅斯總統普亭27日對俄國國會議員表示，任何試圖干涉烏克蘭局勢的國家，都將會面臨俄國閃電般的打擊。他暗示，如果需要用核武，就會毫不猶豫動用。(歐新社)

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)27日在聖彼得堡(St Petersburg)對國會議員發表演說時暗示，倘若任何國家企圖干預俄羅斯在烏克蘭的戰爭，將動用核子武器做為回擊；這是普亭對西方國家提出的最新警告，隨著俄軍在俄烏戰爭中陷入膠著，普亭在談話中威脅西方國家的頻率也變得越來越密集。

「我們不拿這些武器炫耀 我們拿來用」

普亭在演說中指出，任何人只要敢威脅俄羅斯，必定遭到俄羅斯迅雷不及掩耳的致命反擊；他說：「我們擁有做出行動需要的所有武器。別人沒辦法拿這些武器來炫耀，我們則是不會拿這些武器來炫耀，我們會拿這些武器來用。」

雖然普亭並未明確提及核子武器一詞，但根據媒體報導，普亭所說的武器應該就是幾天之前才剛首度測試的俄羅斯新型「薩爾馬特2號」(Sarmat 2)核子飛彈；普亭曾說，俄羅斯研發成功的這款新武器，遠遠超過當今世界上其他武器。

德國球迷26日在觀看足球比賽時，打出「阻止普亭」的標語，抗議普亭發動侵烏戰爭。(...
德國球迷26日在觀看足球比賽時，打出「阻止普亭」的標語，抗議普亭發動侵烏戰爭。(Getty Images)

普亭演說 冗長篇幅敘述特別軍事行動

在演說中，普亭以冗長篇幅敘述俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」，再次保證這次行動的所有目標，英勇的俄軍一定都會達成；他表示，俄羅斯軍隊目前正為了「避免大規模衝突」而奮戰。

普亭在演說中再次聲稱烏克蘭企圖持有核武或發展生化武器，「對我們的祖國形成真實威脅」。對於指控烏克蘭企圖擁有核武、發展生化武器，俄羅斯迄今沒有提供任何證據。

他說，長年下來，西方社會的法西斯主義者把身為俄羅斯鄰國的烏克蘭，轉變為「反俄羅斯」。他表示，俄羅斯向來對烏克蘭有同情心，以朋友、同袍及兄弟的立場對待，看著烏克蘭成為獨立國家，「當時我們以為這將是個對我們友善的國家」。

普亭表示，原以為俄烏兩國將共同發展，增進雙邊關係，創造互利互惠的競爭環境，「我們當然不曾料想，他們竟然變成反俄羅斯，這點我們無法容忍」。

普亭說，西方國家企圖把俄羅斯這頭大熊逼到死角，可是西方國家想要分裂俄羅斯的計謀卻沒能得逞。

經常配合克里姆林宮展開宣傳的俄羅斯知名電視節目主持人索洛維約夫(Vladimir Solovyov)。27日稍早則直接點名要對英國動用核武。

索洛維約夫表示：「一枚薩爾馬特飛彈就代表著少掉一個英國。」

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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