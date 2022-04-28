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美提供情報 助烏克蘭躲飛彈、殺俄8將領

編譯潘勛、郭宣含／綜合27日電
美國一直在俄烏戰爭中提供情報給烏克蘭。圖為烏克蘭總統(中)率領國安要員24日在基輔，與美國務卿布林肯(右)及國防部長奧斯丁(左)，開會三小時密商軍援烏軍等事宜。(路透)
美國一直在俄烏戰爭中提供情報給烏克蘭。圖為烏克蘭總統(中)率領國安要員24日在基輔，與美國務卿布林肯(右)及國防部長奧斯丁(左)，開會三小時密商軍援烏軍等事宜。(路透)

現、前任國家情報官員近日透露，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美方便提供烏國部隊詳細情資，協助烏軍移動防空系統及戰機，不受俄國砲火轟擊，另曾擊落載有數百俄軍部隊的運輸機、幫忙擊退進犯基輔市郊重要機場的俄軍，以及至少成功擊斃八名俄國將軍。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，美方官員表示，這是第一次與非北約(NATO)國家大規模分享情資，史無前例，烏克蘭迄今能成功抵禦兵員較多、裝備較精良的俄軍，美方情報分享居有功焉；烏軍曾用美方分享的特殊座標，把火力指向俄軍部隊及戰機所在位置。

美國官員26日告訴NBC新聞，美國情報是烏國目前成功戰況的關鍵，至今幫助烏國政府多次掌握俄軍攻擊的時地。

俄國獨立媒體MediaZona26一項分析指出，自俄軍入侵烏克蘭至今，317名中尉階級以上的軍官陣亡，至少8名將軍死亡；近三分之一的死亡名單來自少校以上最高階軍官，包括俄羅斯黑海艦隊旗艦上的將軍與副指揮官。

官方評估，就開戰兩個月以來，烏軍能有效遏止俄軍拿下烏國大部分領土，來自美方諜報機構及五角大廈的情報，幫忙很大；俄國運輸機及防空系統的情報細節，以往未曾透露。

官員表示，自戰爭伊始，美國與烏克蘭分享情報，就戰略及戰術兩層級都影響很大；有很多案例可清晰指出，情報分享如何讓情勢大不相同。

烏克蘭在美國情報協助下，幾乎每天挪動防空系統及戰機，這正是俄國一直無法取得烏國制空權的原因之一；有些案例，俄方已鎖定烏方系統或戰機，烏方及時運動離開。

美方官員指出，烏國防空系統撤走後，俄軍等於向空蕩的戰場白開砲、射飛彈，這樣對俄軍地面戰力影響很大。

戰爭開打以來，美國防及情報單位的法務官員本對某些情報分享設限，不讓烏軍對俄方展開致命打擊，但目前在國會施壓之下，這些限制都已取消；目前烏軍已能取得情資，對俄方占領的烏東頓巴斯區及克里米亞半島進行攻擊，奪回失土；中央情報局(CIA)另投入可觀資源，保護烏克蘭總統澤倫斯基。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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