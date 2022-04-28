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俄「斷氣」 歐洲天然氣價格飆漲23%、歐元跌5年低點

編譯陳韻涵／綜合27日電
俄羅斯國營的「俄羅斯天然氣工業公司」27日切斷供應北約組織盟國波蘭與保加利亞的天然氣。圖為保加利亞一處油氣站。(美聯社)
俄羅斯國營的「俄羅斯天然氣工業公司」27日切斷供應北約組織盟國波蘭與保加利亞的天然氣。圖為保加利亞一處油氣站。(美聯社)

俄羅斯國營的「俄羅斯天然氣工業公司」(Gazprom)27日中斷供應波蘭和保加利亞天然氣數小時後，歐洲天然氣期貨價格27日開盤上漲逾23%，能源安全不穩加上可能拖累歐洲成長的疑慮，歐元當天跌至五年低點；經濟學者表示，俄國此舉不會對歐洲經濟造成立即損害，但若擴大到其他國家，或歐洲對俄國天然氣實施禁運，恐引發歐洲經濟衰退。

俄國宣布切斷波蘭與保加利亞的天然氣供應，且在兩國同意俄方要求以盧布付款前，不會恢復供氣；歐洲基準的荷蘭天然氣期貨27日一度飆升24%至每兆瓦時127.50歐元，為4月1日以來最高水準，26日則收漲11.17%。

紐約時報指出，市場反應凸顯戰爭可怕的時刻降臨，俄國出口歐洲的天然氣可能大受影響。

歐洲目前宜人的春季可能弱化俄國斷氣的衝擊，但尋找替代能源接替Gazprom的需求更加急迫。

歐洲從新冠肺炎疫情復甦之際，俄國對烏克蘭戰爭影響整個歐洲，衝擊能源價格並傷害製造商；國際貨幣基金(IMF)上周把歐元國家的今年預測從1月的3.9%下調至2.8%，其中最大經濟體德國受重創。

由於對能源安全的憂慮和歐洲經濟成長可能放緩，歐元27日跌破1.06美元，這是五年來新低點；4月以來，歐元兌美元下跌近4%。

瑞銀(UBS)首席投資官員海菲爾(Mark Haefele)表示，因應俄國斷氣措施，歐盟國家「仍有許多外交及財經政策可應對」，不太可能對歐洲造成立即性的衰退影響。

但分析師指出，若歐洲禁運俄國石油與天然氣，歐洲企業可能面臨能源價格高漲，利潤縮水和抑制消費者購買動能的危機。

歐盟本月起禁止進口俄國煤炭，且已草擬禁運俄國石油，但在Gazprom宣布斷氣後還沒有動靜。

荷蘭國際集團(ING Bank)全球研究部主管布塞斯基(Carsten Brzeski)表示，禁運俄國能源恐造成歐洲經濟衰退，高通膨「會更高」，「短期來看顯然是負面影響，更慘的是，高能源與大宗商品價格價格，供應鏈受影響，將使歐洲的國際競爭力面臨危機。」

俄國 天然氣 石油

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