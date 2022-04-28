「經濟戰」開打 俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應

俄羅斯國營的「俄羅斯天然氣工業公司」27日切斷供應北約組織盟國波蘭與保加利亞的天然氣。圖為2020年9月俄國總統普亭與該公司總裁彌勒會談。(美聯社)

俄羅斯國營的「俄羅斯天然氣 工業公司」(Gazprom)27日切斷供應北大西洋公約組織(NATO)盟國波蘭與保加利亞的天然氣，揚言擴大中斷供氣的對象，藉此威脅並分裂援助烏克蘭的西方國家；歐盟指控俄國 此舉形同「勒索」，波蘭早有準備，保加利亞則急尋其他氣源。

路透分析，俄國暫停供氣後，歐洲還有其他選擇；德國 副總理則說，當前天然氣儲量夠撐到冬季。

歐盟領袖譴責俄方中斷供氣(斷氣)的策略為「勒索」；美聯社指出，這標示著俄烏戰爭在國際制裁俄國後，提升至經濟戰層次，與沙場戰事並行。

兩面刃 俄恐失金流

俄國切斷供氣前夕，歐美國家矢言對烏克蘭提供坦克等重武器，俄國斷氣的對象可能瞄準會能源漲價而蒙受經濟壓力，終至屈服的北約國家；但這是一把兩面刃，俄國也會因此喪失戰備亟需的金流來源。

開戰以來，波蘭是各國輸送武器到烏克蘭的主要窗口；Gazprom宣布斷氣前數小時，波蘭對俄國企業及財閥祭出新制裁。

保加利亞自由派政府去年秋季就任，一改前朝作風切斷與俄關係轉投歐盟懷抱，保國黑海沿岸還規畫北約機隊基地。

Gazprom斷氣不會馬上讓波蘭陷入困境，波蘭多年來與其他供應商洽談協議，加上時序入夏，對天然氣的需求漸減。

此外，波蘭及保國進口俄國天然氣的計畫，原本就預期會在今年稍晚結束。

波蘭總理莫拉維茨奇27日在華沙附近的油氣站受訪表示，俄國斷絕波蘭天然氣之舉，形同對波蘭發動攻擊。(美聯社)

克姆林宮此舉對歐盟的警告意味濃厚，歐盟最大經濟體德國，以及歐盟最仰賴俄國天然氣進口的義大利，都已逐步降低對俄國天然氣的依賴。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說：「克宮試圖用化石燃料勒索我們，一點也不意外；今日，克宮分化盟國的策略再告失敗，俄國化石燃料獨霸歐洲的時代邁向終點。 」

德延長核電廠服役

德國副總理暨經濟部長哈柏克(Robert Habeck)表示，德國的天然氣儲量夠撐到冬季，但要不靠俄國天然氣過冬，其他工作必須全速進行。

德國將延長燃煤或核能發電廠的服役年限，藉此降低對俄國天然氣的依賴，並已制定三階段緊急應變措施應對。

柏林智庫「德國經濟研究所」(GIER)指出，德國最快今年冬季就可擺脫俄國能源，比政府預估的2024年中期以後還早。

路透分析，俄國供應歐洲約40%天然氣，去年出口1550億立方公尺，其中52立方公尺借道烏克蘭輸歐；若俄國切斷輸歐天然氣，歐洲國家的替代選項包括亞馬爾-歐洲(Yamal–Europe，經白俄羅斯和波蘭輸往德國)，以及北溪一號(Nord Stream 1，經波羅的海輸往德國)天然氣管道。