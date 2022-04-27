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俄控北約「間接參戰」恐釀世界大戰 烏反嗆：快輸了才放話

編譯潘勛／綜合26日電
俄羅斯外交部長拉夫洛夫與聯合國秘書長古特瑞斯會面後說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)
俄羅斯外交部長拉夫洛夫與聯合國秘書長古特瑞斯會面後說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)日前指控北約組織(NATO)目前根本透過代理人而與俄國交戰，故不惜以核武把當前戰爭升級到全球；烏克蘭則反譏俄國覺得快輸掉戰爭才口出此語。美國國防部長奧斯丁在德國會見40多國國防官員，商討軍援烏國事宜，他與參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)均認為，俄烏戰爭影響深遠，攸關全歐洲安全。

拉夫洛夫：核戰風險不該被低估

華爾街日報(WSJ)26日報導，拉夫洛夫25日夜裡接受俄國國營電視台訪問指出，第三次世界大戰無論如何不該開打，核戰之下無完卵，但西方軍援烏克蘭，根本是把烏國當代理人而與俄國交戰，「目前危機很嚴重、真實，核戰風險不該被低估」。

同一時間，俄國威脅自27日起斷供天然氣給波蘭及匈牙利兩國，理由是兩國不按新規矩，以俄國盧布給付價款。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)稱此舉為俄國開始勒索歐洲；波蘭則表示天然氣儲備充足，客戶覺得很安心。

美國國防部長奧斯丁在德國說，美與盟國承諾提供重型武器援助烏克蘭。(Getty I...
美國國防部長奧斯丁在德國說，美與盟國承諾提供重型武器援助烏克蘭。(Getty Images)

奧斯丁26日於美軍在德國的拉姆施泰因空軍基地(Ramstein Air Base)會見40多國國防官員，商討內容除彙整最新由烏國戰場傳出情報，還有提供基輔當局國防武器、強化北約國防產業以便長期支援烏國防務；奧斯丁另批評俄國放話動用核武為「危險、無濟於事」。

德政策轉向 提供坦克、自走砲給烏

德國26日宣布將把退役的「獵豹」(Flakpanzer Gepard)防空坦克修復後提供給烏克蘭，結束俄烏戰爭兩個多月來一直不願提供坦克給基輔當局的立場；德國另將提供50門德製自走砲給烏克蘭，也是西方國家首度把非蘇聯武器系統大規模送交烏國。

拜登政府稱很快就會將新的要求交付國會，以提供更多款項援助烏克蘭；國務卿布林肯表示，款項充足很重要，以確保俄國侵烏戰爭會淪落成戰略失敗，也提供強力教訓給有意效尤者。

參謀首長聯席會議主席密利上將則對有線電視新聞網(CNN)表示，他相信俄烏戰爭牽動的「遠超乎烏克蘭」，關係到二戰以來的歐洲安全，甚至可以說全球安全秩序也受牽聯；俄國現在是以大國之姿侵略較小國家，若能「不付代價」而由侵烏戰爭全身而退，那麼國際秩序付諸蕩然，世局也將進入嚴重不穩的時代。

美軍參謀首長聯席會議主席密利將軍說，烏戰的重要性攸關歐洲安全。(美聯社)
美軍參謀首長聯席會議主席密利將軍說，烏戰的重要性攸關歐洲安全。(美聯社)

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