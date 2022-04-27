轉攻運輸設施？俄炸烏南敖德薩鐵路…「連西南部也要占領」

俄軍改變戰略，狂炸烏克蘭鐵路；圖為被炸的火車站起火冒煙。(路透)

俄羅斯軍隊持續轟炸烏克蘭 南部和東部多城，敖德薩(Odessa)與羅馬尼亞戰略鐵路橋樑也被炸，凸顯俄方改變戰略；東南部戰略港都馬立波(Mariupol)烏軍的鋼廠堡壘過去24小時遭遇35次空襲，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)轉述，俄國 總統普亭 「原則上」同意撤離廠內平民，但烏克蘭官員駁斥，現實情況相差甚遠。

鄰摩爾多瓦地區 傳出爆炸聲

烏克蘭西南部港市敖德薩附近的聶斯特河(Dniester)河口鐵路橋和道路遭俄軍飛彈襲擊，嚴重損毀，傷亡不明。

俄國飛彈擊中烏南敖德薩連接北約組織(NATO)成員國羅馬尼亞的一座戰略鐵路橋，所幸無人受傷。

烏克蘭分離人士控制的聶斯特河沿岸(Trans-Dniester)靠近鄰國摩爾多瓦(Moldova)的地帶，連續兩日傳出爆炸聲，邊境兩座電台天線損壞；尚無組織宣稱發動攻擊，但烏方稱是俄國所為。

俄稱願讓馬立波平民撤離 烏控鋼廠仍遭轟炸35次

在遭圍困的馬立波亞速(Azovstal)鋼廠，俄軍過去24小時對鋼廠發動35次空襲，希望逼出躲藏其中的約1000位平民和2000名烏克蘭守軍。

聯合國秘書長古特瑞斯26日罕見造訪俄國總統府克姆林宮，並會晤俄國總統普亭。

古特瑞斯轉述，普亭「原則上」同意國際組織進入馬立波協助撤離平民，為遇襲鋼廠的避難平民帶來一線希望；普亭則重申，他已下令不要攻擊鋼廠。

然而，馬立波市長顧問安德魯申科(Petro Andruishchenko)表示，「俄國過去24小時加強空襲力道，使用巨大掩體炸彈，傷亡人數須待礫石清除後才能知曉。」他譴責，俄軍轟炸的目標，是鋼廠人員的逃生通道。

俄羅斯猛轟馬立波，烏軍據守的亞速鋼鐵廠被炸冒出濃煙。(路透)

頓巴斯地區 持續遭俄軍轟炸

在頓巴斯(Donbas)地區，頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)表示，俄軍「持續故意朝平民開火，摧毀關鍵基礎建設，至少兩名平民死亡。」

他說，艾維德維卡市(Avdiivka)遭飛彈攻擊，醫院、學校和高樓無一倖免，但俄軍在馬林卡鎮(Mariinka)附近的攻勢受挫，俄軍已離開遭破壞殆盡且無電力的克拉斯諾格夫卡鎮(Krasnohorivka)。

在頓巴斯東北部的哈爾科夫(Kharkiv)也遭俄軍轟炸，該城被俄軍視為從各方包圍頓巴斯的戰略據點。

美聯社分析，俄軍攻擊敖德薩，以及烏克蘭與其他歐洲國家的邊境，凸顯俄國不僅想拿下烏東，還想吞併整個南部，打通聶斯特河沿岸廊道。

在頓巴斯地區的盧甘斯克(Luhansk)波帕斯納鎮(Popasna)，一棟建築遭砲擊倒塌，三名平民喪命。

盧甘斯克州長蓋戴(Serhiy Gaidai)說：「波帕斯納的情況很慘，巷戰、遠端遙控發射的重砲武器和空襲，持續影響平民地區。」