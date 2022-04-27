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坦克戰失敗 俄換新戰略：兩翼包圍 遠距轟炸

編譯郭宣含／綜合26日電
俄軍改採遠距轟炸策略，圖中的火車站被炸得只剩空殼。(路透)
俄軍改採遠距轟炸策略，圖中的火車站被炸得只剩空殼。(路透)

華盛頓郵報(WP)報導，美軍官員評估，烏克蘭東部戰役可能成為這場戰爭的決定性關鍵，俄羅斯軍隊可能包抄烏軍，以上世紀末的長距離地面戰持續轟炸烏軍。

美國運送新一波軍援至烏克蘭之際，約等於半數烏軍兵力的數萬名俄軍將採用「兩翼包圍」戰術，同時從兩側包抄烏軍。俄軍現在在烏克蘭的軍事控制區和進攻區分布如新月，從東部分離主義地區至南部克里米亞，未來不排除再深入烏克蘭西部。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)25日指出：「未來幾周將是形塑這場戰爭的超級關鍵時期。」

華郵指出，估計這會是一場遠距離戰爭，俄軍會比之前用更少裝甲軍力，不像戰爭初期採用閃電戰，而是改成傳統的軍事策略，使用火砲和其他遠距離飛彈。

俄軍在頓巴斯前線加強部署地對空飛彈，這更加深西方的想法，他們認為提供烏克蘭可載人的固定翼機，無法提高烏軍勝率，儘管烏克蘭一再請求他國提供飛機。

華郵報導，俄軍前線估計會爆發一場延續數周或數月的激戰，而其結果將影響西方未來在歐洲的軍事態勢(force posture)；如果烏克蘭人無法守住烏東，遑論擊退俄軍，便幾無可能阻止俄國再次揮軍至烏克蘭其他地方或其他國家。

儘管俄國總統普亭(Vladimir Putin)先前表示，他打算控制烏克蘭多數或所有領土，但隨後宣布將軍事目標轉移至烏東；西方官員不確定他的最終目標為何，或他是否有任何時限。

美歐官員在會議上討論烏克蘭現在和未來所需，以及烏東可能爆發的戰役之際，美國匿名軍方官員也評估烏俄懸殊的軍力。

一名官員指出，俄國大軍以人數取勝，且俄國願意投入軍力作戰；烏克蘭則有因地制宜的指揮與戰術，小規模軍隊的戰地指揮官有更多決策權，而且烏軍士氣高也熟悉當地情況，該官員指出，烏軍「絕對有一搏的機會」。

不過這個機會很大一部分取決於，烏軍能否拿到對抗遠距離戰役的必要武器，以及這些武器能否及時送達。

俄軍能否從先前在烏克蘭其他地方的失敗經驗中學到教訓也是一個問題；另一位美軍官員匿名表示，雖然俄軍有大量遠程武器，且準確率卻不高，「我們發射失準時會感到驚訝，但俄國人卻不會訝異。」

烏克蘭 俄國 華郵

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