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布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

布林肯稱美將重開基輔使館 拜登提名女大使駐烏

編譯柯立偉／綜合25日電
美國將重啟駐烏克蘭大使館。拜登總統25日宣布提名現任駐斯洛伐克大使布列姬特．布林克，為新任駐基輔的美國大使。(美聯社)
美國將重啟駐烏克蘭大使館。拜登總統25日宣布提名現任駐斯洛伐克大使布列姬特．布林克，為新任駐基輔的美國大使。(美聯社)

自2月底俄羅斯揮軍烏克蘭後，包含美國在內各個西方國家紛紛撤出駐基輔的使館人員；不過國務卿布林肯(Anthony Blinken)25日宣布近期將重新讓駐烏外交官陸續回烏克蘭，並在數周內重開駐基輔大使館，同時白宮也提名現任駐斯洛伐克大使布列姬特．布林克(Bridget Brink)出任新任駐烏克蘭大使。

與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)結束在基輔的密訪後，回到波蘭的布林肯在當地向記者說：「我們預計下周就會讓之前撤離烏克蘭的大使館人員返回基輔，並著手準備重開大使館的相關工作，我個人期待所有準備程序可以在數周內完成；同時，外交人員的安全是我們最重視部分，我們會小心謹慎、步步為營，穩健重啟大使館運作。」

國務院發言人普萊斯(Ned Price)另外表示，布林肯與奧斯丁的訪問，體現了國務院長久以來對於盟邦的承諾，因此重新派遣使節回駐烏克蘭展現美國有對烏克蘭履行人道主義救援承諾的意願，並向基輔當局提供必要的軍事、民生物資協助烏國防備，更重要的是要對仍滯留烏克蘭的美國僑民提供領事保護。

任命烏克蘭大使尚需經過參院同意，但考量到烏克蘭情勢危急，預料共和黨不會反對；事實上，許多共和黨籍議員正是促成政府決定重派大使的重要推手，如共和黨籍蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)與印第安納州烏克蘭裔共和黨籍聯邦眾議員維多利亞．斯帕茲(Victoria Spartz)就在上周訪問烏克蘭後寫信給拜登，敦促政府盡速恢復大使館工作，展現對烏克蘭的支持。

目前拜登政府考慮的人選是現任駐斯洛伐克大使布林克，白宮在聲明中盛讚她「會說俄語並具有豐富外交經驗，在外交部門有長達25年的工作資歷，主要工作是在歐洲與歐亞大陸推動美國的政策」；此外，她還出任過美國駐烏茲別克與駐喬治亞大使館副館長，生涯初期則派駐過塞爾維亞及賽普勒斯。

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