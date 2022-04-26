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布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

密晤澤倫斯基 布林肯：俄侵烏已失敗 承諾助烏打贏

編譯陳韻涵／綜合25日電
結束與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔的密會後，美國務卿布林肯(左)及國防部長奧斯丁(右)，25日回到波蘭舉行記者說明會議內容。(路透)
結束與烏克蘭總統澤倫斯基在基輔的密會後，美國務卿布林肯(左)及國防部長奧斯丁(右)，25日回到波蘭舉行記者說明會議內容。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)24日訪問烏克蘭首都基輔，布林肯稱俄羅斯利用武力征服烏克蘭的戰爭目標已然失敗；奧斯丁則表示，美國在烏克蘭的目標是要削弱俄國到無力再入侵鄰國；兩人密訪烏後25日在波蘭舉行記者會，承諾助烏打贏戰爭，提供3億元軍備融資和1億6500萬元彈藥軍售；俄國駐美大使警告，美國送烏武器形同火上澆油。

奧斯丁：美削弱俄到無力入侵

布林肯與奧斯丁24日閃電訪問基輔約3小時，會晤烏克蘭總統澤倫斯基，成為俄國2月24日侵烏以來，美國訪問基輔的最高層級官員，挺烏的象徵意象重大。

布林肯與奧斯丁表示， 他們告訴澤倫斯基，美方會提供超過3億元外國軍事融資和1億6500萬元彈藥。

「我們制定的戰略是大力支持烏克蘭，並對俄國施加強大壓力，30多國一起努力且取得實際成果。」布林肯在記者會上說：「論及俄國的戰爭目標，俄國失敗、烏克蘭成功，俄國主要尋求屈服烏克蘭，奪走其主權和獨立，這已失敗了。」

在高度保密情況下，烏克蘭總統(中)率領國安要員24日在基輔，與美國務卿布林肯(右...
在高度保密情況下，烏克蘭總統(中)率領國安要員24日在基輔，與美國務卿布林肯(右)及國防部長奧斯丁(左)，開會三小時密商軍援烏軍等事宜。(路透)

至於美方在烏克蘭的目標，奧斯丁說：「我們希望看到俄國被削弱到，無法像它入侵烏克蘭那樣，且無法重建軍力。」他強調，「美國盡其所能提供烏克蘭所需的武器，以及其他類型的軍援。」

布林肯與奧斯丁訪問基輔後，美方再次承諾予以7億1300萬元軍援，拜登總統稍早宣布追加8億元給烏克蘭並擴大提供軍備，這讓俄烏戰爭迄今，美國馳援烏軍總額突破37億元。

俄大使：美頻送武器火上澆油

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)形容，布林肯與奧斯丁到訪代表「這個國家做得比世上其他國家都還要多」；但當庫列巴被問到美方做得夠不夠時，他答道：「只要俄國士兵還在烏克蘭境內，沒有一件事是足夠的。」

美國持續透過各種方式馳援烏克蘭抵抗俄軍，俄國駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)表示，莫斯科已警告華盛頓別再送武器給烏克蘭，「美國的行為是火上澆油，將讓風險及侵略情勢升溫，且蒙受更多損失」。安托諾夫表示，已向華府提出正式外交照會，表達俄方的關切。

烏克蘭總統率領國安要員24日在基輔，與美國務卿布林肯及國防部長奧斯丁，開會三小時...
烏克蘭總統率領國安要員24日在基輔，與美國務卿布林肯及國防部長奧斯丁，開會三小時密商軍援烏軍等事宜。(Gtty Images)

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