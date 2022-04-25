馬克宏驚險連任：第五共和面對的分裂「四個法國」？

2022年法國總統大選，24日第二輪決勝之夜，馬克宏以58.5%得票率擊敗極右翼的雷朋順利連任，也是法國近20年來第一位打破魔咒、成功連任的總統。（美聯社）

「馬克宏 贏了，但法蘭西第五共和的裂解挑戰正要開始...」2022年法國總統大選，24日第二輪決勝之夜，馬克宏（Emmanuel Macron）以58.5%得票率擊敗極右翼的雷朋（Marine Le Pen）順利連任，也是法國近20年來第一位打破魔咒、成功連任的總統。儘管勝選結果不出外界選前預測，但馬克宏支持下降、極右翼捲土重來越咬越緊的態勢更勝以往，都讓執政的馬克宏如履薄冰。特別是在本回大選之後，法國選民社會裂解的「四個法國」——馬克宏的共和前進、雷朋代表的極右翼、梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）的左翼、以及對一切憤怒與失望的棄權票——馬克宏的下一個任期，還有哪些挑戰難關？

2022年法國總統大選第二輪投票 在4月24日舉行，由現年44歲的現任總統馬克宏，對決上一屆的老對手、現年53歲的極右翼代表雷朋。2017年時兩人已有過激烈交鋒，當時馬克宏以66.10%的得票率，擊敗雷朋的33.90%，以「法國史上最年輕總統」之姿入主愛麗舍宮。相隔5年之後，捲土重來的雷朋再次挑戰，從第一輪選戰開始聲勢上漲、迎頭追上馬克宏，而政壇老面孔的左翼梅朗雄緊追在後，形勢對執政的馬克宏來說不能掉以輕心。

第二輪的決選，馬克宏最終以58.55%的得票率再一次打敗雷朋，不僅爭取連任成功，也是法國近20年來第一位打破「現任總統無法連任」魔咒的人。實際上這個選舉結果並不出選前的預測分析，儘管第一輪選情一度看好雷朋逆勢扭轉的可能，但進到第二輪的關鍵投票時，有極大可能出現失望選民「阻擋極右翼」而含淚歸隊馬克宏的投票意向。

值得留意的是，相較兩屆大選的數據來看，馬克宏的得票率明顯下滑（66%→58%），而雷朋則是更勝以往（33.9%→41.4%），此消彼漲的態勢讓昔日意氣風發的馬克宏，在本回大選之後如履薄冰。而馬克宏的下一個5年任期，可以預見依然困難重重，更要面對大選之後裂解的「四個法國」形勢。

馬克宏的下一個任期，還有哪些挑戰難關？（美聯社）

4月24日，法國總統馬克宏他的妻子在法國北部的投票站。（美聯社）

馬克宏連任後的挑戰？

馬克宏從2017年執政以來，法國國內外風波不斷，2018年因為燃油稅上漲而爆發的黃背心運動，成為法國自1968年學運以來最動盪的社會抗爭，連帶的經濟與勞工議題，也是持續發酵至今的政黨難題，隔年2019的反年改大罷工，也引爆社會大眾對馬克宏執政的強烈反彈。而後2020年疫情的爆發，馬克宏面臨前所未有的防疫挑戰，連帶他本人都在2020年12月確診引發風波。雖然馬克宏不若勝選當年的鋒頭正健，但是在面對社會各界的抨擊聲浪、極左極右的交相反對，馬克宏仍不改強硬的作風。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭 ，馬克宏積極穿梭外交、試圖牽制俄國，也是西方國家中率先大力支持烏克蘭的領袖之一，不過馬克宏積極團結盟友的行動，並沒有直接成為選舉投票的意向指標，對於絕大多數的法國人而言，民生經濟、醫療保健等切身問題才是投票關鍵。

馬克宏確定連任之後，接下來可以預期的首要挑戰，是持續上漲的能源價格造成的民生衝擊。此外第一任未能實施上路的年金改革，逐步延長退休年齡到65歲、好推遲年金破產的引爆時限，預計今年夏季展開新一輪的勞資協商，備受爭議的政策能否順利在今年底之前上路仍待觀察。

馬克宏積極團結盟友的行動，並沒有直接成為選舉投票的意向指標，對於絕大多數的法國人而言，民生經濟、醫療保健等切身問題才是投票關鍵。圖為4月21日，馬克宏與雷朋的電視辯論。 （Getty Images）

與此同時，烏俄戰事依然未見停火緩解的趨勢，無論是就歐盟的角色或是6月預定登場的北約峰會，法國仍會扮演舉足輕重的角色，而馬克宏團結盟友的立場，也和英美為首的國家契合。但這是否能為馬克宏本人或其執政帶來利多？恐怕不見得。

在今年的連任勝選之夜，馬克宏的總部奏起貝多芬9號交響曲的第4樂章——也就是著名的《歡樂頌》，也是歐盟象徵的「歐洲之歌」——歡快高昂的音樂下迎接勝利；但不久後法國街頭隨即出現「反對馬克宏連任」抗議人潮，之中亦不乏本回投票給馬克宏的支持者，刻意以行動表示對執政者的不滿。

這也是馬克宏連任後的棘手困局，驚險勝選的投票中，有相當比例的選民是出於防堵極右翼的含淚投票。而也是從此次的選舉來看，分裂的「四個法國」似乎壁壘分明——馬克宏的「共和前進」、威脅壯大的雷朋和極右翼、聲勢追起的梅朗雄與左翼光譜、以及對所有政治人物都感到失望不滿的廢票或不投票族群——馬克宏該如何在不同角力中繼續前進？首要的下一關就在6月12日到19日舉行的議會選舉，總共577席次先爭取保持過半（過半席次289，目前馬克宏的「共和前進」議員為308席）。

雷朋的支持者得知初步投票結果時，露出訝異的眼神。（美聯社）

馬克宏勝選後，法國街頭隨即出現「反對馬克宏連任」抗議人潮。 （路透）

（Getty Images）

敗選的雷朋下一步？

雷朋雖然再度敗給了馬克宏，但本回得票率相比上一屆有明顯進步，因此敗結果出爐後雷朋的敗選感言裡並未認輸，反倒認為有了「值得繼續戰鬥」的勝利預兆。自上一屆大選之後，雷朋與極右派之間就紛紛出現了盟友裂解的問題，像是與姪女瑪莉安（Marion Maréchal-Le Pen）在2017年選後就因路線之爭而分道揚鑣，在後來的選戰中，更選擇與異軍突起的極右大將澤穆爾（Éric Zemmour）合流，也讓右翼陣營在2022第一輪的選戰陷入分票亂戰。

本回拿下41%得票的雷朋，會是統合極右翼的新共主？還是和馬克宏一樣必須苦惱於政治光譜差異的妥協與角力？極右翼仍未死透的聲勢仍值得注意。

微妙的是，俄羅斯入侵烏克蘭之後，雷朋也「識趣」地刻意調整自己的對外形象，迴避過去親近俄國、友善普亭的政治立場。但就算雷朋表面上說願意接納烏克蘭難民、譴責侵略戰爭，但長久以來早已根深蒂固的親俄保守形象，沒有辦法靠急轉彎來輕易改變。

2017年與普亭會面的雷朋。（美聯社）

現年70歲的法國政壇老面孔——左翼的梅朗雄（右）——在本次大選中成了造王者的關鍵角色，第一輪以第三名敗退後，在第二輪雖未表明支持馬克宏，但直接公開反對雷朋，呼籲選民全力阻擋極右的擴大。（Getty Images）

左翼梅朗雄成「造王者」

而當關注焦點留意雷朋選前選後動態的同時，現年70歲的法國政壇老面孔——左翼的梅朗雄——在本次大選中成了造王者的關鍵角色，第一輪以第三名敗退後，在第二輪雖未表明支持馬克宏，但直接公開反對雷朋，呼籲選民全力阻擋極右的擴大，也有不少支持者以此號召投廢票以示立場。法國的選情分析認為，梅朗雄吸取了2017年傳統左翼裂解的失敗教訓，試圖重新整合左派光譜的勢力，與馬克宏採取既競爭又合作的策略，成為馬克宏不容忽視的挑戰力量。但身為歐洲「老左派」的梅朗雄，在2022後的今日又該如何整頓，同樣也是難題。

梅朗雄在選後高聲疾呼：「法國的『第三輪投票』要開始了！」意指6月要登場的國會選舉，期望整合左翼進軍國會，同時梅朗雄也直接釋出訊號，「希望能夠成為總理」透過國會的運作拱梅朗雄上位。

2022年總統大選的決勝投票率為63.23%，比起上一屆微幅下降約2%，而廢票棄權有28%。這也是為什麼馬克宏陣營在勝選之後，無法高呼勝利大肆慶祝的原因——馬克宏的下一個5年恐怕如履薄冰，能否如馬克宏聲稱的「要團結法國」，會是這位首度打破連任魔咒的總統試煉。