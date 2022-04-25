暖身2024？桑德斯陣營稱有機會不排除 華倫投書批拜登

見到拜登的民調遲遲不振，據傳民主黨內進步派領袖桑德斯有意再爭取黨內2024總統提名。圖為桑德斯24日特地參加紐約市支持亞馬遜員工成立工會活動。(Getty Images)

進步派參議員當中知名度最高的兩大重量級人物無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)、民主黨 籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)，由於近來動作頻頻，被媒體解讀為都有意再次角逐總統大選。

兩年前，桑德斯與華倫各自結束總統初選的競選活動，改挺拜登 出任民主黨總統候選人。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)24日分析，某些民主黨人士說，現在桑德斯與華倫的表現，都透露著為再度參加總統初選積極準備中的跡象。

到目前為止，桑德斯與華倫都未宣布將參加初選，兩人都全力支持拜登政策，在參議院克恪守任務。兩人都對媒體表示，希望看到拜登表現成功。

報導指出，拜登施政滿意度已跌破40%的此時，桑德斯與華倫都對拜登提出新建議，過程當中也引發外界質疑是否兩人另有所圖。桑德斯與華倫都樣都在2024年將面臨連任選舉。

進步派候選人募款顧問泰波(Cooper Teboe)指出，沒有人確實知道拜登是否將爭取連任，倘若拜登不再參選連任，民主黨陣營將出現群雄爭霸局面。

一名桑德斯高層顧問日前透露，桑德斯可能第三度問鼎白宮。「國會山莊報」報導，由於2020年大選時，桑德斯很快就表態支持拜登代表民主黨挑戰川普，因此桑德斯可能再度參選的消息，令人感到無法想像。

根據20日傳出的一份備忘錄，有支持者詢問指出，假如拜登決定不角逐連任，桑德斯是否會考慮參選，前任桑德斯競選總幹事夏克爾(Faiz Shakir)答覆說，如果民主黨2024年總統初選出現機會，桑德斯並未排除再次於2024年參選總統。

這份備忘錄最早在華盛頓郵報曝光後，引起民主黨陣營高度關切，進步派人士更是興致勃勃。桑德斯在2016年民主黨總統選舉初選中，敗給了前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

白宮多次駁斥有關拜登不再連任的傳聞，日前媒體報導也傳出，拜登向前總統歐巴馬表示，打算於2024年爭取連任。

相較於桑德斯，華倫對於是否再度問鼎白宮則較為低調，直到18日突然在紐約時報發表媒體投書，文中呼籲拜登應該在11月期中選舉來臨之前，兌現更多競選承諾。華倫緊接著則接受熱門節目「播客救美國」(Pod Save America)專訪。