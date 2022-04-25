我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

暖身2024？桑德斯陣營稱有機會不排除 華倫投書批拜登

記者顏伶如／綜合報導
見到拜登的民調遲遲不振，據傳民主黨內進步派領袖桑德斯有意再爭取黨內2024總統提名。圖為桑德斯24日特地參加紐約市支持亞馬遜員工成立工會活動。(Getty Images)
見到拜登的民調遲遲不振，據傳民主黨內進步派領袖桑德斯有意再爭取黨內2024總統提名。圖為桑德斯24日特地參加紐約市支持亞馬遜員工成立工會活動。(Getty Images)

進步派參議員當中知名度最高的兩大重量級人物無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)，由於近來動作頻頻，被媒體解讀為都有意再次角逐總統大選。

兩年前，桑德斯與華倫各自結束總統初選的競選活動，改挺拜登出任民主黨總統候選人。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)24日分析，某些民主黨人士說，現在桑德斯與華倫的表現，都透露著為再度參加總統初選積極準備中的跡象。

到目前為止，桑德斯與華倫都未宣布將參加初選，兩人都全力支持拜登政策，在參議院克恪守任務。兩人都對媒體表示，希望看到拜登表現成功。

報導指出，拜登施政滿意度已跌破40%的此時，桑德斯與華倫都對拜登提出新建議，過程當中也引發外界質疑是否兩人另有所圖。桑德斯與華倫都樣都在2024年將面臨連任選舉。

進步派候選人募款顧問泰波(Cooper Teboe)指出，沒有人確實知道拜登是否將爭取連任，倘若拜登不再參選連任，民主黨陣營將出現群雄爭霸局面。

一名桑德斯高層顧問日前透露，桑德斯可能第三度問鼎白宮。「國會山莊報」報導，由於2020年大選時，桑德斯很快就表態支持拜登代表民主黨挑戰川普，因此桑德斯可能再度參選的消息，令人感到無法想像。

根據20日傳出的一份備忘錄，有支持者詢問指出，假如拜登決定不角逐連任，桑德斯是否會考慮參選，前任桑德斯競選總幹事夏克爾(Faiz Shakir)答覆說，如果民主黨2024年總統初選出現機會，桑德斯並未排除再次於2024年參選總統。

這份備忘錄最早在華盛頓郵報曝光後，引起民主黨陣營高度關切，進步派人士更是興致勃勃。桑德斯在2016年民主黨總統選舉初選中，敗給了前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

白宮多次駁斥有關拜登不再連任的傳聞，日前媒體報導也傳出，拜登向前總統歐巴馬表示，打算於2024年爭取連任。

相較於桑德斯，華倫對於是否再度問鼎白宮則較為低調，直到18日突然在紐約時報發表媒體投書，文中呼籲拜登應該在11月期中選舉來臨之前，兌現更多競選承諾。華倫緊接著則接受熱門節目「播客救美國」(Pod Save America)專訪。

見到拜登的民調遲遲不振，據傳民主黨內進步派領袖華倫參議員，有意再爭取黨內2024...
見到拜登的民調遲遲不振，據傳民主黨內進步派領袖華倫參議員，有意再爭取黨內2024總統提名，18日突然在紐約時報投書呼籲拜登應兌現更多競選承諾。(美聯社)

桑德斯 拜登 民主黨

上一則

報復性消費、再貴也要玩 「YOLO經濟」當道

下一則

布林肯、奧斯丁與澤倫斯基會面 烏盼軍援：別空手來

延伸閱讀

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手
拜登總統同意邀請 數月內訪問以色列

拜登總統同意邀請 數月內訪問以色列
捲土重來？桑德斯動作頻頻 傳有意再戰2024大選

捲土重來？桑德斯動作頻頻 傳有意再戰2024大選
奧斯丁穿梭各國協調軍援 烏克蘭抗俄羅斯的幕後操盤手

奧斯丁穿梭各國協調軍援 烏克蘭抗俄羅斯的幕後操盤手

熱門新聞

馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
儘管聯邦大眾運輸口罩令延期，遭到聯邦法官否決，但各州各市仍各自有規定搭乘大眾運輸工具仍要戴口罩。圖為紐約市乘客19日仍依規定繼續戴口罩搭地鐵。(美聯社)

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

2022-04-20 06:13
俄國軍車18日在烏克蘭馬立波附近俄方控制區的公路行駛。（美聯社）

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

2022-04-19 15:19

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手